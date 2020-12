Cher Père noël... Da Marsiglia a Montaldo di Mondovì, la letterina di una bimba arriva nei boschi del monregalese

Una "meravigliosa favola di Natale", che vede protagonisti due bimbi, Giulia e Giacomo, a spasso insieme ai genitori nei boschi di frazione Oberti, a Montaldo Mondovì, ed Elissa, una bambina di Rousset, incantevole cittadina di Bouches-du-Rhone, a circa quaranta chilometri da Marsiglia e dalle rive del Mar Mediterraneo e ad una quindicina di chilometri da Aix-en-Provence.

Giulia e Giacomo, come racconta la mamma in un post affidato a Facebook, nel giorno di Santo Stefano, si sono recati a "fare gli auguri agli zii, che abitano in mezzo ai boschi, in una casa che già di per sè pare uscita da una fiaba".

Dopo gli auguri agli zii, complice anche il paesaggio davvero fiabesco, la famiglia decide di concedersi una passeggiata tra i boschi, in mezzo alla neve.

"Eravamo veramente in un posto isolato quando, tra i rami di un albero, abbiamo visto dei palloncini sgonfi legati con uno spago. Incuriositi, siccome non si trattava esattamente di una location adatta ad una festa di compleanno, ci siamo avvicinati e abbiamo trovato, legata ai palloncini, una lettera indirizzata a Babbo Natale, scritta da una bambina che abita a più di 300 chilometri da noi, in un paese del sud della Francia".

"Non abbiamo idea di come abbia fatto ad arrivare in quel bosco, ma adesso

contatteremo sicuramente quella bambina di 7 anni.

In questo periodo in cui non si riesce, neanche volendo, a credere nelle favole, mi pare proprio sia stato per me un segnale che non dobbiamo mai perdere la speranza... e che il lieto fine, in un modo o in un altro, si avvererà....buone

feste..."