A Bra 112 i casi positivi al Covid-19, il sindaco: "Prosegue, seppur lentamente, il trend di discesa della curva del contagio"

Sono 112 i domiciliati a Bra attualmente positivi al coronavirus.



“Di questi, 13 sono ricoverati all’ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno (aggiornamento al 29/12) - spiega il sindaco Gianni Fogliato - Da un’elaborazione a livello locale, la fascia più colpita è quella degli ultrasessantenni (47.7%), mentre i soggetti tra i 39 e 60 anni sono il 36% del totale. Prosegue, seppur lentamente, il trend di discesa della curva del contagio – spiega il sindaco Gianni Fogliato -. Questi i dati con cui si chiude questo difficile 2020. Guardando con fiducia al Nuovo Anno e invitando a vivere questa ricorrenza con la consueta responsabilità e nel rispetto delle regole, rivolgo alla cittadinanza i migliori auguri per il 2021 in arrivo. Lo faccio nel segno di una parola, INSIEME: l’auspicio per il Nuovo Anno è di poter tornare a progettare insieme, a vivere insieme gioie e dolori della città e, insieme, aiutare chi fa più fatica a radicarsi sempre di più nella nostra meravigliosa comunità. Auguri, di cuore, a tutti voi”.