Dogliani dà l’ultimo saluto a Lino Toppi, anima del calcio locale

Si svolgeranno nel pomeriggio di domani a Dogliani i funerali di Pasquale "Lino" Toppi, gestore degli impianti sportivi del paese dopo essere stato una figura di riferimento per il mondo calcistico nel comune langarolo.

Classe 1958, sessantasette anni, arrivato giovanissimo tra le colline delle Langhe dalla Campania, Toppi è stato stroncato da un infarto accusato nella serata del 30 dicembre mentre si trovava nel bar del complesso di via Chabat, tra quei campi che per oltre quarant’anni aveva calpestato prima come giocatore, quindi come allenatore, come dirigente e pure come presidente del Dogliani Calcio.

Un impegno affiancato al lavoro di responsabile della produzione alla Navello, storica azienda produtttrice di serramenti, e per alcuni anni anche a quello di assessore comunale con delega allo Sport, al fianco dell’allora sindaco Bernardino Chiappella.

Una vita spesa tra il lavoro e lo sport, nel giugno 2020 funestata dalla perdita del figlio Andrea, spentosi a causa di una leucemia ad appena 39 anni .

Tanti i messaggi di cordoglio espressi in questi giorni all’indirizzo della famiglia, a partire dalla moglie Antonietta, dal figlio Antonino e dalla nuora Miriam, insieme a sorelle e fratello.

Tra questi quello del Dogliani Calcio: "Giocatore, allenatore e presidente, ha dedicato tutta la sua vita ai nostri colori, diventando una figura centrale e indimenticabile nella storia del Club. Lascia la moglie Antonietta ed il figlio Antonino. Raggiunge il figlio Andrea, anch'egli giocatore e allenatore del Dogliani Calcio, scomparso nel 2020 dopo una lunga e dolorosa malattia. Tutta la famiglia Dogliani Calcio si stringe con profondo affetto e cordoglio ai suoi cari. Grazie di tutto, Lino".

Domani, sabato 3 gennaio, l’ultimo saluto, con le esequie programmate alle ore 15 nella Parrocchia Ss. Quirico e Paolo in Dogliani, con partenza dall'Ospedale di Verduno.

La salma proseguirà per il tempio crematorio di Magliano Alpi. Per volere della famiglia, non fiori ma opere di bene.

La veglia funebre sarà recitata questa sera, venerdì 2 gennaio, alle ore 20 nella stessa parrocchiale.