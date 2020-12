"Si chiude un anno complicato e difficile per tutti": il bilancio di fine anno del sindaco di Lagnasco, Roberto Dalmazzo

Si conclude un anno complicato e difficile per tutti, particolarmente impegnativo per l’Amministrazione comunale di Lagnasco che, dopo i primi sei mesi di "rodaggio" del 2019, intendeva nel 2020 porre solide basi alla legislatura.

Il sindaco Roberto Dalmazzo, nel corso dell’ultimo consiglio comunale dell’anno, nella serata di mercoledì 30 dicembre, ha voluto rendere merito al Consiglio ed agli uffici comunali di quanto fatto, iniziando proprio dalla gestione della pandemia: "Vorrei ringraziarvi di cuore per quanto fatto in questo complicato anno, siamo stati messi a dura prova dalla pandemia e spero vivamente che i confortanti numeri attuali possano confermarsi a inizio anno. Dal 4 marzo, dal primo DPCM in cui veniva dato il via alle norme restrittive con cui purtroppo stiamo convivendo ancora ora dopo 10 mesi, è stato un continuo lavorare per comprendere le complicatissime restrizioni, spesso troppo generiche, mettendo in seria difficoltà noi amministratori nel dare risposte alle tantissime domande. Un'altra difficilissima prova cui siamo stati sottoposti è stato confortare le persone colpite dal virus, nelle loro preoccupazioni e nelle loro difficoltà causate dalla quarantena. Con orgoglio vi ringrazio; l’attenta e puntuale comunicazione, il servizio a domicilio, la distribuzione delle mascherine, la cartellonistica, il supporto ai commercianti, fino ad arrivare al servizio tamponi rapidi, sono stati eseguiti in modo esemplare, cercando di far sentire ai cittadini la vicinanza dell'Istituzione locale, frutto di un bel gruppo che crede e lavora per il nostro paese".

Nonostante tutto, il paese non si è fermato; non si è potuto certo attuare tutto ció che era in programma e si pensava di fare alla fine del 2019, "ma ritengo che possiamo essere fieri per i risultati ottenuti in questo duro 2020" ha commentato il primo cittadino, sintetizzando poi in ben 40 punti quanto fatto, "non per gloria, ma per stima e apprezzamento del Consiglio Comunale, dei dipendenti e delle tante persone che contribuiscono alle molteplici attività del nostro paese".

Ecco, in sintesi, quanto elencato: miglioramento della segnaletica stradale orizzontale e verticale; conclusione dei lavori di rifacimento di un tratto del canale (e relativo ripristino del marciapiedi) in via Santa Maria; conclusione dei lavori di allargamento di Strada Manta (grazie alla collaborazione del Consorzio Irriguo per il coordinamento e la realizzazione dei lavori di spostamento della bealera, finanziati da un contributo comunale);ristrutturazione (in fase di ultimazione) dell’immobile adiacente la scuola, rinominato "Casa della cultura", che darà sede alla biblioteca, alla protezione civile, alla scuola di musica, oltre ad ospitare una sala per incontri e riunioni a servizio dei lagnaschesi. E’ stato rifatto il tetto, scrostata e rintonacata la facciata ed effettuati alcuni riammodernamenti interni; ridefinizione dell’accordo con l’ATI che gestisce i Castelli, prorogando la convenzione sino ad aprile 2021, e stesura in corso del bando di gestione per il prossimo triennio; definizione e completamento, in collaborazione con la Pro Loco, della rilocalizzazione della loro sede nelle sale del castello e del nuovo magazzino; definizione con l’associazione Naturalmente Interconnessi del nuovo spazio per il laboratorio all’interno del Giardino delle Essenze; realizzazione dell’impianto audio fisso nella Sala conferenze dei Castelli; adeguamento dell’impianto elettrico dei Castelli con l’acquisto di un quadro esterno per eventuali allacci in caso di eventi; realizzazione del nuovo sito web dei Castelli Tapparelli; firma del protocollo di adesione a Terres Monviso, adesione all’Associazione Octavia, partecipazione alla conferenza strategica dei Borghi Autentici d’Italia a Salsomaggiore, conferma dell’adesione ad Artea e Terre dei Savoia; organizzazione del servizio mensa alla scuola primaria in collaborazione con la scuola dell’infanzia; acquisto di 7 computer portatili per la scuola primaria e definizione con la Dirigente delle varie modifiche gestionali a causa della pandemia; integrazione alla documentazione per la partecipazione al bando per l’intervento antisismico sulla scuola primaria, che vede ora il progetto al terzo posto nella graduatoria regionale dei finanziamenti statali; sottoscrizione di apposita convenzione con l’Asilo per il rifacimento dei tetti dell’immobile di proprietà comunale; conferma dei contributi alle associazioni e rinnovo della convenzione triennale con la Scuola dell’Infanzia; prosecuzione dell’intenso lavoro di progettazione per il rifacimento dell’ex Bocciodromo per la realizzazione della nuova palestra, con annessi spogliatoi e locali di servizio per il campo sportivo. Attualmente si sta lavorando per ottenere l’autorizzazione dal GSE per la rimozione e la successiva posa dell’impianto fotovoltaico di proprietà privata, posato circa 10 anni fa sull’attuale tetto; prosecuzione del lavoro per la predisposizione della variante del PRGC, contestuale al piano di risanamento acustico; installazione ed attivazione dell’autovelox sulla provinciale 662 in prossimità della Grangia con ottimi risultati in termini di sicurezza per l’attraversamento; l’aumento notevole di lavoro per l’ufficio di Polizia Locale ha comportato l’inserimento di un vigile in supporto grazie alla disponibilità del Comune di Manta; ultimazione dei lavori di ristrutturazione (da parte di un privato) dell’ex Palazzo Comunale; intervento pubblico per il rifacimento della facciata in seguito al crollo dei mattoni a vista non ancorati in fase di costruzione; rifacimento del portale di ingresso nella piazzetta del Comune con la posa delle bandiere istituzionali; sottoscrizione con la Prefettura del Protocollo per la gestione dei migranti, con il conseguente montaggio e smontaggio della struttura in piazza Sacchetto; approvazione di uno specifico regolamento edilizio per semplificare le procedure abilitative per l’inserimento temporaneo di strutture mobili alloggiative nelle aziende; costituzione del tavolo "Frutta Monviso", di cui il nostro Comune ne è coordinatore, tramite il quale si è lavorato all’ottenimento del contributo regionale per il noleggio dei container per gli stagionali e con cui si lavorerà alla creazione del distretto del cibo; sostituzione dei vecchi lampioni di illuminazione pubblica completando così l’illuminazione a led in tutto il paese; programmazione della sostituzione dei lampioni di piazza Umberto I danneggiati ed irreparabili; sottoscrizione con i Comuni di Barge e Casalgrasso della nuova convenzione per il servizio di Segreteria; inserimento nell’organico comunale della nuova ragioniera; rinnovo della convenzione triennale con Evbility per la colonnina di ricarica gratuita dei veicoli elettrici, collegata all’esistente impianto fotovoltaico del cimitero; avvio della fase progettuale per il recupero e la valorizzazione della Divina Commedia custodita presso l’archivio comunale, in collaborazione con Poste italiane e Ministero dei Beni Culturali; gestione operativa e richiesta dello Stato di Calamità Naturale in occasione del violento temporale ventoso del 12 agosto; acquisto della nuova auto comunale di servizio in sostituzione della vecchia Fiat Punto. La nuova Panda sarà consegnata all’inizio del nuovo anno; adesione e promozione di uno spettacolo virtuale in occasione della "Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne"; sostituzione delle lapidi rotte e danneggiate all’interno del cimitero con croci in legno; rimozione degli alberi crollati e pulizia del Bosco di Varaitina a seguito degli eventi calamitosi del 24 luglio e del 12 agosto; acquisto e posa di 3 portabici in prossimità delle fermate del pullman e nella piazzetta del comune: ottenimento dell’autorizzazione dalla Sovraintendenza per la sostituzione dei serramenti nella Sala conferenze dei Castelli; richiesta alla Provincia per il rifacimento del tappetino di asfalto su due tratti della provinciale; completamento dell'iter per l'adesione al Servizio Civile Nazionale; implementazione ed aggiornamento costante del sito internet istituzionale con comunicazioni informative su messaggistica istantanea (Telegram e wathapp) e canali social (Facebook, Istagram e Youtube)

Discorso a parte, come accennato in premessa, merita la gestione della pandemia, in cui si è cercato, in una situazione complessa e nuova per tutti, di essere vicini ai lagnaschesi con l’ausilio della tecnologia e con il fondamentale aiuto dei volontari e delle associazioni, cercando di aggiornare quotidianamente gli iscritti ai canali di comunicazione su Telegram e Whatsapp, che conta attualmente 583 iscritti; Lagnasco, con il Comune di Scarnafigi, ha attivato come progetto pilota il servizio di tamponi rapidi, in collaborazione con ASLCN1.

Il Covid-19 ha inevitabilmente ostacolato l’attuazione di alcuni progetti, rinviati al 2021; tra questi, le modifiche alla viabilità in via Manta (con la soluzione approvata dal referendum tra i residenti) via Tapparelli (divieti di sosta nelle parti più strette), via Roma (eliminazione dello Stop in accesso alla piazza), incrocio via Santarosa- via Dalmazzo (realizzazione di dosso rialzato), via Verzuolo (ripristino del dosso in accesso alla piazza), modifica all’incrocio via Saluzzo- via Cavour, oltre alla sistemazione dell’area prospiciente il Santuario di Santa Maria e la messa a norma dell’impianto antincendio dei Castelli.

"Un lungo elenco, sicuramente non completo- ha sottolineato il Sindaco - utile a sottolineare che se in questo anno così difficile siamo riusciti a fare questo è perché siamo un bel gruppo che lavora tanto con l’obbiettivo comune che è la nostra Lagnasco, un gruppo apartitico con un colore unico, quello bianco e azzurro del nostro logo. Se noi amministriamo, tutti questi interventi sono stati realizzati perché i nostri uffici ed i nostri collaboratori ci hanno supportato e perché con le loro competenze sono riusciti a mettere in pratica le nostre volontà. Nonostante la mole di lavoro palesemente aumentata, non sono poi mancati i fondamentali servizi per i cittadini".

Nel ringraziamento finale un apprezzamento particolare per tutti i volontari: "Grazie ai lagnaschesi per l’aiuto dimostrato e per le varie segnalazioni che ci hanno consentito di risolvere, o quanto meno provarci, i problemi riscontrati. Grazie alle Forze dell’Ordine per la presenza e l’aiuto dimostrato. Grazie a tutti i volontari, alla Protezione Civile, che in anno così complicato si è sempre fatta trovare pronta e disponibile, alla Pro Loco, agli Alpini, all’Asilo, alla Biblioteca, alla San Vincenzo, alle associazioni sportive, al Consiglio Comunale dei Ragazzi, a tutta la realtà parrocchiale guidata da Don Gió, Don Ettore e le Suore, agli Urca e Turismo in Langa, ai gestori della casa di riposo, in particolare alla direttrice Katia Rossetto, che in anno così complicato sta gestendo in modo ottimale le quotidiane difficoltà, a tutti i volontari che ci aiutano giornalmente, in particolare a Franco Brondino e Riccardo Cavallo, a Marco Gallesio e Ezio Ferrero per tutta la consulenza informatica e per le dirette streaming, e grazie a tutti i Lagnaschesi per le donazioni ricevute, sono state apprezzatissime e tutte investite per la gestione della pandemia.