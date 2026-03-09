 / Attualità

Attualità | 09 marzo 2026, 06:01

L'Italia si ferma per lo sciopero generale: coinvolti tutti i settori, ma i trasporti sono salvi

Disagi per scuola, sanità e pubblica amministrazione. Il Ministero conferma: mezzi pubblici regolari, i sindacati escludono il comparto dalla protesta

Uno sciopero per la sicurezza sul lavoro del 2024

Oggi, lunedì 9 marzo, l'Italia inizia il primo mese di primavera con uno sciopero generale su scala nazionale, della durata di 24 ore, che coinvolge quasi tutti i settori, pubblici e privati, con disagi per servizi essenziali di diversi comparti.

I settori più colpiti saranno la scuola, la sanità e la pubblica amministrazione, con ripercussioni a cascata su uffici e servizi vari.

Una giornata che si prospetta difficoltosa per molti italiani.

Buone notizie, invece, sul fronte dei trasporti: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato che l'intero comparto non è coinvolto nella mobilitazione. Le organizzazioni sindacali Usi, Usb e Slai-Cobas hanno infatti escluso la partecipazione del settore allo sciopero. Treni, autobus, metro e altri mezzi pubblici circolano quindi regolarmente.

