L'Italia si ferma per lo sciopero generale: coinvolti tutti i settori, ma i trasporti sono salvi

Oggi, lunedì 9 marzo, l'Italia inizia il primo mese di primavera con uno sciopero generale su scala nazionale, della durata di 24 ore, che coinvolge quasi tutti i settori, pubblici e privati, con disagi per servizi essenziali di diversi comparti.

I settori più colpiti saranno la scuola, la sanità e la pubblica amministrazione, con ripercussioni a cascata su uffici e servizi vari.

Una giornata che si prospetta difficoltosa per molti italiani.

Buone notizie, invece, sul fronte dei trasporti: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato che l'intero comparto non è coinvolto nella mobilitazione. Le organizzazioni sindacali Usi, Usb e Slai-Cobas hanno infatti escluso la partecipazione del settore allo sciopero. Treni, autobus, metro e altri mezzi pubblici circolano quindi regolarmente.