Rifreddo, successo per le proiezioni dei due cortometraggi al Landscape Lab

Una sala gremita ha accolto mercoledì 4 marzo al Landscape Lab di Rifreddo la serata di proiezione dei cortometraggi FuoriFuoco e La Vita, con la partecipazione dell’autore e regista Alberto Boaglio, del direttore della fotografia e operatore Enrico Ricci, dell’attore Filippo Chiabrando e del fonico Giuseppe Di Biase e la partecipazione di Stefano Senestro.

L’iniziativa ha offerto al pubblico l’occasione di vedere due produzioni differenti per concezione e linguaggio cinematografico, dando vita anche a un momento di confronto e dialogo con i protagonisti del progetto, esplorando così il processo creativo, le scelte tecniche e le esperienze vissute sul set e trasformando la proiezione in un’occasione di confronto diretto tra chi realizza cinema e chi lo guarda come spettatore.

A portare i saluti istituzionali è stato il Sindaco di Rifreddo Elia Giordanino, che ha sottolineato l’importanza di iniziative culturali capaci di valorizzare il territorio e offrire spazio ai giovani creativi. La serata è stata organizzata dall’associazione Giovani di Turno, con la presentazione a cura di Andrea Costa e Alessandra Pagano.

La serata ha confermato l’interesse del pubblico per il cinema indipendente, con l’obiettivo di dare voce alle nuove generazioni di professionisti dell’audiovisivo e creare occasioni di incontro tra territorio, cultura e produzioni cinematografiche.