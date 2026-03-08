Saluzzo, le minoranze richiamano l’attenzione dopo l’investimento di venerdì in corso Roma

Dopo diversi incidenti ai danni di pedoni e ciclisti un nuovo tragico episodio avvenuto a Saluzzo in corso Roma richiama l’attenzione su questa importante strada cittadina.

Un ragazzo di vent'anni è stato investito venerdì sera, mentre attraversava sulle strisce pedonali all'altezza dell'autoscuola.

“Esprimendo vicinanza di fronte a questo dramma, che speriamo abbia un lieto fine, - scrivono in un comunicato stampa i consiglieri di minoranza Damiano, Capitini, Conte, Daniele, Giordana e Sanzonio - non possiamo restare indifferenti: chi amministra la città (quindi anche noi) delle domande se le deve fare. La situazione per chi si sposta lungo corso Roma può essere migliorata? Esiste un dato sui flussi veicolari giornalieri? I pedoni ed i ciclisti, che sono i più vulnerabili, sono adeguatamente tutelati? La segnaletica orizzontale e verticale, come i passaggi pedonali, sono evidenti e sufficientemente sicuri, in particolare da e per le scuole medie, il liceo e i nuovi uffici di anagrafe e centro per l’impiego?

Da tempo i percorsi che indicavano la presenza di uno spazio ciclabile e pedonale ai lati del corso – rilevano gli esponenti dell’opposizione - non sono praticamente più visibili. Che ci sia qualcosa di difficilmente comprensibile in corso Roma è evidente, soprattutto davanti alla stazione dei treni, in particolare nel punto in cui la carreggiata per chi va verso Manta da doppia diventa singola. Led nel manto stradale, dissuasori acustici, rilevatori di velocità (il limite é dei 40 km/ h) e adeguata illuminazione restano strumenti che andrebbero meglio valutati, sui quali stanziare risorse adeguate”.