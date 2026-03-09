Due studentesse del liceo “Soleri Bertoni” di Saluzzo al progetto "creativi si diventa" del Rotary

Durante il weekend dal 6 all'8 marzo 2026, due studentesse della 5B del Liceo Soleri Bertoni di Saluzzo, Alissa Carle e Anna Rinaudo, hanno avuto l'opportunità di partecipare al progetto Rypen (Rotary Youth Program of Enrichment) 2026 finanziato dal distretto 2032 del Rotary, in collaborazione con il distretto 2031.

L'evento ha avuto luogo a Novi Ligure (AI) nella meravigliosa Villa Pomela, una tenuta immersa nella natura, ideale per una "pausa" dalla freneticità della vita quotidiana e perfetta per riflettere su se stessi.

La tematica principale del seminario, intitolato "CREATIVI SI DIVENTA" e condotto dai relatori Paolo Sbuttoni e Laura Gualtieri, è stata la CREATIVITÀ.

"È stata un'esperienza unica e indimenticabile che ci ha arricchite molto", spiegano Anna e Alissa. "Attraverso una serie di laboratori, i due relatori sono riusciti a trattare il tema della creatività in maniera straordinaria, coinvolgendo tutti noi ragazzi e facendoci scoprire dei talenti che non sapevamo di possedere! Inoltre siamo riusciti a creare un gruppo forte e coeso di 45 ragazzi e ragazze, libero da qualsisi giudizio. Sono stati tre giorni molto intensi, ma ricchi di soddisfazioni e nuove amicizie. Siamo certe che quest'esperienza sarà fondamentale e molto utile per il nostro percorso di vita futuro".

"Siamo partite senza sapere bene che cosa ci stava aspettando, ma molto entusiaste e cariche di aspettative. Ora, giunte al termine del seminario, possiamo affermare che queste aspettative sono state davvero soddisfatte. Abbiamo migliorato la nostra capacità di problem solving, utilizzando al massimo la nostra creatività!", affermano Anna e Alissa.

Un ringraziamento particolare va alla Dirigente scolastica Alessandra Tugnoli, alla prof.ssa Nadia Miretto e al Club Rotary, che hanno reso possibile la partecipazione delle due studentesse.