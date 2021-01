Incendio in appartamento ad Alba, danni limitati dai Vigili del Fuoco

Una squadra di Vigili del Fuoco di Alba, intervenuti insieme all'autobotte, ha risposto alla chiamata giunta nel pomeriggio di oggi, alle 15.18, al 115 per un incendio in un'abitazione di via Pinin Balbo, ad Alba. Una volta aperta la porta d'ingresso, che il richiedente soccorso si era tirato dietro fuggendo all'esterno, nel giro di un'ora i Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme, confindando l'incendio alla sola cucina, con danni contenuti al mobilio, aerando poi i locali con l'ausilio di un elettroventilatore.