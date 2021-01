Nevica senza sosta: autostrada chiusa ai mezzi pesanti da Carmagnola all'imbocco della A10 a Savona

Meteo in miglioramento da domani mattina, ma per oggi si attendono ancora nevicate, più o meno fitte. Tanti i disagi alla circolazione segnalati.

Da qualche ora anche la Torino-Savona è stata interessata da provvedimenti, proprio a causa della neve.

E' stato istituito il divieto di transito ai mezzi pesanti, superiori alle 7,5 tonnellate, tra Carmagnola e Bivio A6/A10 Savona in direzione BIVIO A10. Divieto per i mezzi pesanti anche dal bivio A6/A10 fino a Ceva.

Chiuso il casello di Niella Tanaro in entrambe le direzioni a tutti i veicoli.

In provincia di Cuneo allerta gialla sulla pianura cuneese, in Val tanaro e nella valli Varaita, Maira e Stura per i disagi alla viabilità e per la possibile caduta di valanghe sulle strade.

Il pericolo valanghe resta di grado 4 Forte su una scala che va da 1 a 5.