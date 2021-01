Un mezzo spazzaneve è uscito di strada, stamane (mercoledì) lungo la strada statale 28, del Colle di Nava, a Magliano Alpi.

L'autocarro è finito in parte oltre la banchina, rimanendo soltanto per metà sulla sede stradale. Sono intervenuti i Vigili del fuoco di Mondovì e di Cuneo - quest'ultimi con un'autogru - che hanno lavorato per rimettere il mezzo sulla carreggiata.

Non si registrano feriti.