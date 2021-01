Il monregalese in lutto per la scomparsa dell'Alpino Stefano Rossi di Villanova Mondovì

Lutto nel monregalese, è andato avanti l'alpino Stefano Rossi, "Steu", di Villanova Mondovì.

A ricordarlo con affetto, a nome di tutta la Sezione ANA Mondovì, il presidente, Gianpiero Gazzano.

"Per tutta la Sezione di Mondovì"– spiega Gazzano - "una grave perdita, un altro grande Alpino è andato avanti. Stefano Rossi fu, sin dal 1985 in occasione dell’adunata nazionale svoltasi a La Spezia, maestro e direttore del primo nucleo fisso della Fanfara Alpina di Mondovì. Per anni ha seguito in stretta collaborazione con la Sezione di Mondovì, l’organizzazione della Fanfara e in modo particolare la formazione dei musici. Stefano inizia sin da subito un percorso nel quale sono provati e proposti sempre nuovi brani musicali sino ad essere in grado di tenere un intero concerto composto da musiche alpine eseguite sempre in modo perfetto e con entusiasmo. Una grave perdita per il mondo alpino monregalese. Ai Famigliari giungano da parte di tutto il Consiglio Direttivo le più sentite condoglianze".

Anche il gruppo della Fanfara Alpina Mondovì lo ricorda con un post su Facebook:

"Oggi il nostro maestro storico, Stefano Rossi, ha posato lo zaino. Uomo buono, di spirito alpino inossidabile, è andato avanti. Buona salita Steu, lasci un grande vuoto in tutti noi musici, grazie di tutto l'impegno che ci hai dedicato. I tuoi fiouej".

Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle 20 nella parrocchia di San Lorenzo a Villanova Mondovì dove, domani, alle 14.30 avranno luogo i funerali.

Condoglianze ai familiari da parte di tutta la nostra redazione