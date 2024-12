Saluzzo, pattuglia di Carabinieri aggredita in una sala giochi. Licenza sospesa quindici giorni

Quindici giorni di sospensione della licenza, la misura decisa dal questore per una sala giochi di Saluzzo

La Polizia di Stato della Questura di Cuneo - Squadra Amministrativa, su disposizione del Questore della Provincia, ha emesso il provvedimento della temporanea sospensione della licenza, con conseguente chiusura immediata del locale per un periodo di quindici giorni nei confronti del titolare di una sala con sistemi di gioco “VLT” con sede a Saluzzo.

Il provvedimento è scaturito dagli esiti dei numerosi controlli effettuati negli ultimi mesi presso l'esercizio pubblico dai Carabinieri della locale Compagnia e dalla Squadra Amministrativa della Polizia di Stato della Questura di Cuneo. Verifiche che hanno evidenziato l’abituale frequentazione dello stesso "da parte di persone pregiudicate e/o pericolose, responsabili anche di condotte delittuose".

In particolare, nel mese dello scorso novembre, una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Saluzzo, nel corso di un intervento svolto per sedare un litigio all’interno del locale, veniva aggredita da un avventore. in data 10 dicembre gli ulteriori controlli effettuati dalla Polizia di Stato accertavano "l’attualità della frequentazione abituale del locale pubblico da parte di soggetti gravati da precedenti penali e di polizia, già controllati nel corso dell’anno dai Carabinieri della suddetta Compagnia".

Essendo sussistenti le motivazioni cautelari per l’adozione del provvedimento di sospensione della licenza, al fine di evitare ulteriori pregiudizi per l’ordine e la sicurezza pubblica, segnalati anche dai residenti in quella zona della cittadina saluzzese, il questore Carmine Rocco Grassi ha disposto la sospensione della licenza.

"Il provvedimento in argomento consegue all’intensificazione delle attività di controllo degli esercizi commerciali, anche in provincia, finalizzati a garantire il prevalente interesse pubblico generale all’ordine e alla sicurezza pubblica dei cittadini", si rimarca dalla Questura di Cuneo.