Legge di bilancio 2021: proroga delle percentuali di compensazione IVA per bovini e suini

La Legge di Bilancio 2021 approva, tra le altre, delle importanti misure anche per il settore agricolo.



Tra queste, spicca la proroga, anche per il 2021, dell’innalzamento delle percentuali di compensazione IVA per le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina. Tale disposizione può portare notevoli vantaggi per le aziende agricole in regime IVA speciale, in quanto esse, nel momento in cui liquidano e versano l’Imposta sul Valore Aggiunto, versano la differenza tra l’IVA calcolata con l’aliquota ordinaria tipica del prodotto venduto (nel caso di bovini e suini vivi, il 10%) e la rispettiva percentuale di compensazione. Di conseguenza, una norma che preveda l’innalzamento delle percentuali di compensazione implica un minor versamento di IVA da parte delle aziende agricole in regime speciale.



La Legge di Bilancio 2021 proroga una disposizione, in realtà, già vigente in anni precedenti, vale a dire quella che dispone l’innalzamento delle percentuali di compensazione, fino al massimo al 7,7% e all’8% rispettivamente per le cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina.

Occorrerà attendere apposito Decreto per conoscere l’effettivo importo dell’innalzamento delle percentuali di compensazione, ma la notizia è buona, in quanto ci sono i presupposti per avere un risparmio in termini di IVA da versare.

Negli ultimi anni, ad esempio, i Decreti hanno innalzato tali percentuali fino al 7,65% per le cessioni di animali vivi della specie bovina e fino al 7,95% per le cessioni di animali vivi della specie suina.

Buone notizie, dunque, sul versante agricolo, settore di primaria importanza per il sistema economico del nostro Paese.