In valle Stura una giornata per partecipare alla transumanza

Nel dicembre 2019 l’Unesco ha dichiarato la transumanza Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità e ora, grazie al consorzio Valle Stura Experience, il marchio Montagnam e CuneoAlps, potrete vivere a pieno quest’esperienza: affrontare una giornata da margaro e seguire dal vivo la transumanza.

Insieme ad Andrea Colombero, a sua moglie Barbara, la sua famiglia e a una mandria di 150 mucche si partirà per gli alpeggi. Anche quest’anno, per il quarto consecutivo, ci sarà spazio per un gruppo di ospiti e visitatori desiderosi di conoscere da vicino questa antica tradizione, vivendo in prima persona una giornata al fianco dei margari.

“Dobbiamo tenere un ritmo che tenga conto che nella mandria ci sono sia mucche giovani, che mucche meno giovani. E poi, mattina e sera, gli animali devono essere munti. Inoltre ci sono le soste per farle mangiare”. Insomma: un’avventura d’altri tempi, che si ripete ancora oggi.

La partenza è prevista per giovedì 26 giugno. Ci si incontra dal Bivio strada Sant’Anna – Colle della Lombarda alle ore 9.00. Dopo una prima colazione, alle ore 13.30 circa al Colle della Lombarda si terrà il pranzo conviviale con i produttori del Consorzio Valle Stura Experience e del marchio Montagnam insieme alla degustazione di vini della Cantina Dogliotti. Il tutto accompagnati da una guida naturalistica specializzata.

Il costo per partecipare alla giornata è di 32 euro per gli adulti e 20 euro per i bambini fino ai 14 anni. Un’occasione unica per grandi e piccoli, per avvicinarsi al mondo della cultura alpina e vivere un’esperienza autentica, a stretto contatto con la natura e con chi la custodisce ogni giorno.

PER INFORMAZIONI: portadivalle@vallesturaexperience.it / 328 203 2182 o info@cuneoalps

/ 0171 696206

ACQUISTA SUBITO: https://www.cuneoalps.it/in-primo-piano/valle-stura-proposte/valle- stura-idee-regalo/transumanza-2025-in-valle-stura-detail