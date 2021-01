Monterosso Grana celebra la Torta Matta con la De.Co.

Sebbene il 2020 sia stato un anno orribile per l’ormai arcinota e nefasta pandemia, ha comunque dato il natale, nell’effervescente borgo alpino di Monterosso Grana, alla De.Co (Denominazione Comunale) della Tourto Mato – La Mato, ovvero la Torta Matta.

Questo evento verrà ricordato nella storia della nostra comunità, che in questo tetro tempo nonostante tutto guardava oltre... al futuro. Ma qual è la sua storia? L’origine è lontana ed è un’ingegnosa opera d’arte culinaria montana nella quale vengono magistralmente esaltati i sapori dei frutti delle terre alte. Un’alleanza famigliare dove l’uomo coltivava l’orto e la donna trasformava abilmente ciò che si produceva in gustose e sostanziose pietanze, per il benessere e sostentamento del focolare domestico, creando così una sinergia positiva e sostenibile.