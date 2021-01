Ci vogliono muscoli per lavorare nel turismo oggi, …. anche nel Monregalese

Lunedì 25 gennaio inizierà a Mondovì la seconda edizione del corso “Tecnico Specializzato in Ospitalità Turistica” e Nicola Facciotto, CEO di Kalatà e docente principale, ha chiesto aiuto all’intramontabile personaggio di Elzie Crisler Segar per incarnare gli operatori del turismo locale a cui è riservato il corso.

“Aprire un B&B, gestire un rifugio, lavorare come guida turistica nel monregalese e nella Provincia Granda in genere è un processo ingarbugliato, reso ancora più faticoso da quel treno chiamato “pandemia” che è transitato addosso a tutti noi ed in particolare al settore turistico-ricettivo.

Ma il nostro territorio, a differenza delle grandi mete turistiche, ha un grande valore aggiunto: offre esperienze di visita esclusive e personalizzate che diventano ancora più ricercate nell’attuale periodo storico. Il turista però è abituato a standard che non abbiamo ancora fatto nostri.

Dobbiamo incrociarli e per farlo servono i muscoli di “Braccio di Ferro”. Il corso, che proponiamo forti del successo dello scorso anno formativo, non è un corso di marketing turistico ne di storia locale ma cercherà di fornire agli operatori qualche vitamina, qualche scatola di spinaci per emulare Popeye e una cassetta degli attrezzi da utilizzare da subito nella propria attività per incontrare il maggior numero di opportunità.”

Il corso, che rilascia un attestato di specializzazione EQF 5, è gratuito in quanto finanziato dal POR FSE 2014 – 2020 ed è riservato a chi ha precedenti esperienze nel settore turistico. Tutti gli argomenti e i dettagli per iscriversi su https://bit.ly/tecnicoturistico21