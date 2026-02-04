Il Piemonte alla BIT 2026: dall'outdoor tra Alpi e colline al cammino di San Michele, alla passione di Sordevolo

Dalle quattro stagioni dell'outdoor tra le Alpi del Monviso e le colline UNESCO alla magia di Torino tra grandi eventi sportivi e cultura del cioccolato; dalla nuova rete cicloturistica del Biellese alla spettacolare anteprima della Passione di Sordevolo 2027; dalla narrazione sostenibile dei paesaggi vitivinicoli al fascino millenario del Cammino di San Michele; dal ritorno di Risò fino al patrimonio storico di Castelli e Dimore tra i laghi e l’Ossola. Nella tre giorni milanese allo stand del Piemonte le nuove mete turistiche.

L'eccellenza del sistema turistico piemontese si racconta a Milano in occasione della BIT - Borsa Internazionale del Turismo 2026, l'appuntamento di riferimento per il mercato globale del viaggio ospitato a Fiera Milano Rho da martedì 10 a giovedì 12 febbraio.

La Regione Piemonte, insieme a Visit Piemonte, presenta nel Padiglione 11 (Stand P23-P41-S24-S42) una proposta organica dove istituzioni, Agenzie Turistiche Locali e operatori professionali si uniscono per raccontare al mondo B2B e al grande pubblico una destinazione sempre più capace di attrarre il mercato nazionale e internazionale. Una presenza che interpreta perfettamente il tema portante della BIT 2026: "Costruire ponti. Immaginare nuovi ecosistemi". Il Piemonte si propone infatti come territorio capace di creare connessioni stabili tra patrimonio storico-naturale, innovazione tecnologica e accoglienza consapevole, con un modello di viaggio dove l’esperienza si fonde con il rispetto e la valorizzazione del paesaggio.

«I numeri straordinari delle festività di fine anno - sottolinea Paolo Bongioanni, assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte – sono l’ultima conferma in ordine di tempo che la svolta intrapresa dal turismo piemontese comincia a dare i suoi frutti. Dobbiamo rendere sempre più riconoscibile la nostra regione sui mercati nazionali e internazionali del turismo. Per questo, dopo le campagne promozionali sull’agroalimentare e gli sport della neve sulle maggiori tv e nelle Grandi Stazioni, il Piemonte si racconterà quest’anno in un programma quasi ininterrotto di ben 66 fiere e borse internazionali. Alla Bit 2026 il Piemonte si presenta con un palinsesto che armonizza le proposte delle Atl e dei territori con la regia regionale nel segno del nuovo brand “Eccellenza Piemonte – Piemonte Is”, destinato a valorizzare l’autenticità piemontese durante tutto l’anno attraverso grandi eventi e itinerari d’eccellenza».

In questa prospettiva, la presenza nello Spazio Piemonte del nuovo desk dedicato ai Parchi, fortemente voluto dall’assessorato, esprime la volontà di valorizzare il patrimonio naturale regionale attraverso competenze specializzate. L'Istituto italiano Turismo per Tutti (IsiTT) e la Consulta per le Persone in Difficoltà (Cpd) partecipano insieme come operatori per garantire standard di eccellenza del servizio e promuovere una cultura dell'accessibilità. La loro presenza congiunta assicura un approccio inclusivo in ogni ambito del sistema turistico, rendendo l'intera offerta piemontese accogliente e fruibile da parte di ogni cittadino e visitatore.

La visione di un turismo aperto e di qualità trova la sua naturale evoluzione nel progetto "Piemonte is", il nuovo ecosistema di comunicazione che identifica la qualità autentica del territorio, unendo l'attrattività turistica al prestigio dell'agroalimentare e trasformando ogni prodotto tipico in un ambasciatore del gusto e del saper fare piemontese.

Il palinsesto si inaugura con l’approfondimento dedicato alle quattro stagioni dell’outdoor nel Cuneese, presentato dall’ATL del Cuneese e dall’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero nell’ambito dell’Associazione per il Turismo Outdoor WOW. Tra le Alpi del Monviso e le Colline UNESCO si estende un territorio ricco di proposte per gli amanti delle attività all’aria aperta: una vera palestra a cielo aperto dove sport invernali, trekking, bike, arrampicata e volo in mongolfiera convivono in perfetta armonia durante tutto l’anno. Questa offerta integrata esalta la fruizione sostenibile dei paesaggi montani e collinari, valorizzando un modello di turismo attivo che rispetta l'ambiente e promuove il benessere a contatto con la natura.

Si prosegue con i grandi eventi di Torino e del Piemonte. L’appuntamento è organizzato da Turismo Torino e Provincia. Nel 2026 sono in programma appuntamenti di rilievo come CioccolaTò, la Frecciarossa Final Eight di basket, il Salone Internazionale del Libro, Terra Madre Salone del Gusto, il Salone dell'Auto, gli Europei di Volley, Artissima e le numerose rassegne dedicate all'arte contemporanea, le Nitto ATP Finals, il Torino Film Festival, il Campionato Nazionale di pugilato e molto altro, confermando la capacità del territorio di offrire esperienze d'eccellenza durante tutto l'anno.

L'offerta si arricchisce con Maps (Mete Artistiche Per la Sostenibilità), progetto Interreg Italia-Svizzera 2021-2027 dell'ATL Terre dell'Alto Piemonte che unisce cultura transfrontaliera e sostenibilità attraverso laboratori, residenze artistiche e camminate narrative. Completano la proposta le reti cicloturistiche del Biellese.

Il valore del sistema piemontese trova espressione nella conservazione delle tradizioni storiche con l'anteprima della Passione di Sordevolo 2027, nella gestione dei Paesaggi Vitivinicoli UNESCO di Langhe-Roero e Monferrato dove l'adozione di strumenti digitali avanzati garantisce un'accoglienza qualificata e moderna, nella valorizzazione del Cammino di San Michele che attraversa i territori della provincia di Alessandria unendo spiritualità e paesaggio, e nella rassegna Risò a Vercelli dedicata alla cultura risicola e alle tradizioni legate alla coltivazione del riso. Completano la proposta gli itinerari tra i laghi Maggiore, d'Orta e di Mergozzo, che valorizzano borghi medievali e castelli in un'ottica di turismo green e culturale.



GLI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA

(PADIGLIONE 11, STAND P23-P41-S24-S42)

► MARTEDì 10 FEBBRAIO

Ore 12.00

INAUGURAZIONE SPAZIO PIEMONTE

Ore 14.00

WOW! Le 4 stagioni dell'outdoor in provincia di Cuneo

ATL del Cuneese ed Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, nell’ambito dell’Associazione per il Turismo Outdoor WOW, presentano le 4 stagioni dell’outdoor in Granda. Tra le Alpi del Monviso e le Colline UNESCO, si estende un territorio ricco di proposte per gli amanti delle attività all’aria aperta: una vera palestra a cielo aperto per la pratica di sport invernali: trekking, bici, arrampicata, volo in mongolfiera e tanto altro.

A seguire, brindisi e degustazione di prodotti tipici.

Relatori:

Davide Merlino, presidente Associazione WOW

Daniela Salvestrin, direttore ATL del Cuneese

Bruno Bertero, direttore Ente Turismo Langhe Monferrato Roero

Anna Milanese, executive vice president – accountable manager, Aeroporto Cuneo Levaldigi

Modera il giornalista Danilo Poggio

Interviene Paolo Bongioanni, assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte

A cura di ATL del Cuneese ed Ente Turismo Langhe Monferrato Roero nell’ambito dell’Associazione per il Turismo Outdoor WOW

Ore 15.15

TORINO E IL PIEMONTE CI HANNO PRESO GUSTO: tra CIOCCOLATO, SPORT E CULTURA

Nel 2026 sono in programma appuntamenti di rilievo come CioccolaTò, la Frecciarossa Final Eight di basket, il Salone Internazionale del Libro, Terra Madre Salone del Gusto, il Salone dell'Auto, gli Europei di Volley, Artissima e le numerose rassegne dedicate all'arte contemporanea, le Nitto ATP Finals, il Torino Film Festival, il Campionato Nazionale di pugilato e tanto tanto altro, confermando la capacità del territorio di offrire esperienze d'eccellenza durante tutto l'anno.

Relatori:

Domenico Carretta, assessore al Turismo e Grandi Eventi Città di Torino

Marcella Gaspardone, dirigente Turismo Torino e Provincia

Rappresentante Camera di commercio di Torino

Interviene Paolo Bongioanni, assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte

A cura di ATL Turismo Torino e provincia



Ore 16.00

MAPS – Mete Artistiche Per la Sostenibilità – Progetto Interreg Italia-Svizzera 2021-2027

Programma di attività culturali transfrontaliere che mette in rete istituti e luoghi della cultura in Italia e in Svizzera per creare opportunità di sviluppo, di aggregazione, di inclusione e sensibilizzare sul tema della sostenibilità. Creare azioni di teatro e arti partecipative, laboratori, residenze artistiche per coinvolgere persone, cittadini e turisti, rendendoli protagonisti di un percorso esperienziale e dando loro la possibilità di vivere e conoscere i territori di progetto, attraverso scambi di competenze, laboratori, spettacoli, festival, dialoghi, incontri ma anche attraversamenti di campagne, boschi, monti, camminate narrative sostenibili nella natura, per ritrovare l’incanto del viaggiatore, dell’esploratore e del pellegrino.

Relatori:

Raffaella Afferni, presidente ATL Terre dell’Alto Piemonte

Davide Petrillo, Fondazione Teatro Faraggiana, capofila italiano di progetto

Paola Pollarolo, Laura Cerutti e Roberto Petrosino, Fondazione Teatro Faraggiana

Interviene Paolo Bongioanni, assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte

A cura di ATL Terre dell’Alto Piemonte

Ore 16.30

Naturalmente Biella in bici

Nasce nel Biellese una grande rete di servizi dedicata al cicloturismo, un’iniziativa volta a trasformare il territorio in una destinazione ideale per chi ama esplorare in bicicletta, dalle e-bike ai percorsi gravel o da strada. Promossa da Fondazione BIellezza, che da anni lavora alla valorizzazione turistica e allo sviluppo sostenibile del Biellese, la rete riunisce oltre 50 imprese e realtà locali pronte ad accogliere il cicloturista con servizi integrati: noleggio bici, transfer bagagli, ristorazione, ricettività bike-friendly e assistenza tecnica lungo i percorsi. Grazie a questa nuova filiera, il Biellese propone ai visitatori itinerari unici tra colline, pievi, borghi storici e paesaggi alpini, supportati da servizi che rendono l’esperienza non solo emozionante, ma anche comoda e sicura per tutti i livelli di ciclisti.

Relatori:

Raffaella Afferni, presidente ATL Terre dell’Alto Piemonte

Marco Tallia, referente progetto Naturalmente Biella in bici

Alberto Resmini in arte @ventocontro, viaggiatore in bicicletta

Interviene Paolo Bongioanni, assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte

A cura di ATL Terre dell’Alto Piemonte e Fondazione Biellezza

► MERCOLEDì 11 febbraio

Ore 10.00

Passione di Sordevolo – obiettivo 2027

Presentazione della XXIX edizione della Passione di Sordevolo 2027, uno spettacolo di Teatro Popolare tramandato ininterrottamente di generazione in generazione dal 1850. L'evento, in Valle Elvo nelle Prealpi Biellesi, costituisce una realtà corale dotata di profondo rilievo storico, culturale e religioso. Questa tradizione prosegue da circa due secoli grazie alla dedizione delle generazioni che ne custodiscono l’integrità. A Sordevolo ogni 5 anni l’evento va in scena con più di 400 figuranti impegnati in un anfiteatro di 4.000 mq e oltre 30.000 spettatori da tutto il mondo, proposta con oltre 40 repliche. Presentazione dell'edizione 2027 con alcuni figuranti in costume.

Relatori:

Stefano Rubin Pedrazzo - presidente dell’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo

Mauro Benedetti - Ufficio Stampa

Riccardo Lunardon, sindaco di Sordevolo

Emanuele Ramella Pralungo, presidente della Provincia di Biella

Flaminia Perino, direttrice dell'Associazione Teatro Popolare di Sordevolo

Gian Marco Pidello, commissione Regia della Passione 2027

Luca Broccatelli, Fondazione BIellezza

Intervengono: Elena Chiorino, vicepresidente Regione Piemonte, e Paolo Bongioanni, assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte

A cura di ATL Terre dell’Alto Piemonte e Associazione Teatro Popolare di Sordevolo

Ore 11.15

Gestione congiunta del sito UNESCO Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato: sfide e potenzialità

Nel 2026 il sito UNESCO dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato pubblicherà il nuovo Piano di Gestione, strumento di governance che definirà le linee strategiche per i successivi quattro anni di attività. Il documento nasce da un’attenta analisi dello stato dell’arte del territorio, condotta all’indomani del decennale dell’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO. Tema centrale del percorso di redazione del Piano è la gestione condivisa e partecipata del territorio, sviluppata in collaborazione con gli enti di promozione turistica di riferimento, Alexala ed Ente Turismo Langhe Monferrato Roero. Una gestione culturale e turistica che riconosce come fondamento dell’attrattività del territorio la cultura, le tradizioni e i saperi popolari che ne hanno determinato il riconoscimento come Patrimonio dell’Umanità. In coerenza con questa impostazione, il primo prodotto concreto di tale collaborazione sarà una brochure digitale congiunta, che racconterà il territorio di Langhe Monferrato Roero attraverso la lente UNESCO, valorizzando la tradizione vitivinicola e la positiva relazione tra abitanti e natura, espressione di un lavoro umano stratificato nel tempo che, da secoli, plasma il paesaggio e il sottosuolo. Seguirà brindisi con Alta Langa - Coinvolgimento dell’Enoteca regionale del Moscato di Mango e il Consorzio dell’Asti.

Relatori:

Giovanna Quaglia, presidente dell’associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato

Bruno Bertero, direttore site manager del sito UNESCO e dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero

Marco Lanza, direttore Alexala

Interviene Paolo Bongioanni, assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte

A cura di Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e Alexala insieme con l’associazione per i Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato

Ore 12.15

IL CAMMINO DI SAN MICHELE IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Presentazione dello storyboard e del video emozionale e tecnologico che valorizzerà il tratto della provincia di Alessandria del Cammino di San Michele. Il tragitto oggetto di un importante intervento infrastrutturale della provincia di Alessandria con il contributo della Regione Piemonte costituirà un attrattore fondamentale per il turismo locale e la riconoscibilità delle Terre del Sud Piemonte. Da qui si svilupperà un racconto che intreccia la forza spirituale del culto di San Michele con l’innovazione del turismo sostenibile, mostrando la bellezza e l’accoglienza del territorio alessandrino, in una chiave moderna e di forte impatto divulgativo. Grazie al supporto della Regione Piemonte, della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e della Camera di Commercio Alessandria Asti, il territorio potrà godere di uno strumento di comunicazione innovativo e di alto profilo tecnologico.

Relatori:

Roberto Cava, presidente ATL Alexala

Luigi Benzi, presidente provincia di Alessandria

Sandro Vannucci, presidente comitato promotore San Michele cammino di cammini ETS

Interviene Paolo Bongioanni, assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte

A cura di ATL Alexala

Ore 15.00

Risò – Festival Internazionale del Riso. Seconda Edizione

Presentazione della seconda edizione di "Risò – Festival Internazionale del Riso", l'evento che ha reso il Vercellese "Capitale Europea del Riso" e invita a scoprire la città e i Borghi delle Vie d'Acqua attraverso il racconto di uno dei suoi tesori più preziosi. Un viaggio affascinante tra risaie che si specchiano nel cielo, antiche cascine, profumi di cucina e saperi tramandati nel tempo. "Risò" trasforma il riso in un'esperienza da vivere con tutti i sensi, unendo paesaggio, tradizione, creatività e ospitalità. L'invito è a rallentare, ad ascoltare le storie della terra e delle persone che la coltivano, a lasciarsi guidare dai sapori e dalla bellezza di un paesaggio unico in Europa. Degustazioni, talk, eventi diffusi, incontri culturali, tour e percorsi esperienziali in città e nei borghi: un programma pensato per viaggiatori curiosi, famiglie e appassionati che intreccia gastronomia, cultura e innovazione per valorizzare la tradizione risicola vercellese guardando allo sviluppo sostenibile e al futuro dell'agricoltura.

Relatori:

Davide Gilardino, presidente della Provincia di Vercelli

Natalia Bobba, presidente Ente nazionale risi

Interviene Paolo Bongioanni, assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte

A cura di ATL Terre dell’Alto Piemonte

► GIOVEDì 12 febbraio

Ore 11.00

CASTELLI, TORRI E MURA. Luoghi d’antichi sguardi su laghi e monti

Lo speech vuole raccontare il patrimonio storico-culturale - dai Laghi Maggiore, Mergozzo e d’Orta fino ai piedi delle Alpi con l’Ossola – offerto dai principali luoghi dalle antiche origini: castelli, torri, mura e borghi medievali. Un affascinante viaggio tra storia, natura e arte, in modalità slow, di tendenza e naturalmente green, vivendo esperienze autentiche e suggestive per chi desidera unire il piacere della scoperta culturale a quello del paesaggio circostante con scorci mozzafiato su laghi e monti.

Relatori:

Francesco Gaiardelli, presidente Distretto Turistico dei Laghi

Vanessa Mineo, vicepresidente Distretto Turistico dei Laghi

Elena Poletti, consigliere Distretto Turistico dei Laghi

A cura del Distretto Turistico dei Laghi