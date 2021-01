Cuneo: chiude al traffico via Cherasco per lavori alla rete idrica

Modifica alla viabilità in frazione Madonna delle Grazie a Cuneo.

Per consentire la prosecuzione dei lavori di sostituzione della rete idrica esistente in alcune strade frazionali, la ditta esecutrice dei lavori per conto dell’ACDA spa, dovendo intervenire anche in via Cherasco (zona campi sportivi) deve chiudere la strada al transito veicolare.

Le modifiche sono le seguenti: chiusura al transito di via Cherasco nel tratto complessivo compreso tra via Castelletto Stura e via delle Rondini/via Monforte, a partire dalle ore 08:15 di oggi, mercoledì 13 gennaio. La chiusura sarà necessaria fino a cessate esigenze previste entro le ore 20 sempre di oggi, mercoledì 13 gennaio.

Apposita segnaletica di pericolo, chiusura, deviazione e preavviso è stata posizionata già all’altezza di via Castelletto Stura e nel concentrico di Madonna delle Grazie.

A cessate esigenze lavorative, appena possibile, la carreggiata sarà riaperta al transito veicolare.