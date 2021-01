"L'innovazione al centro dei progetti": ecco il nuovo MIAC di Cuneo

L’innovazione è al centro del piano strategico del MIAC. Nel mese di luglio è stato insediato il Cda ed eletto il nuovo presidente. Dopo i primi mesi di studio e attenta analisi della situazione, in condivisione con i soci, sono state definite le linee programmatiche.

“Il piano approvato nell’ultima assemblea – commenta il presidente Marcello Cavallo - prevede di affiancare al tradizionale mercato del bestiame, un nuovo servizio su piattaforma digitale affinché il MIAC diventi un vero e proprio hub per la vendita fisica e on line dei prodotti piemontesi. È una prima risposta all’esigenza sorta a seguito della sensibile riduzione del mercato tradizionale generata dall’emergenza sanitaria che stiamo portando avanti in sinergia con realtà che hanno già maturato esperienza in questo ambito. Un’altra delle azioni del nuovo Cda, a seguito dell’approvazione del PEC da parte del Comune di Cuneo, è l’apertura di un bando per la vendita dei terreni contigui al MIAC. Oltre 90 mila metri quadri, che non sono strategici per la nostra società, ma che rappresentano un’ottima opportunità per gli operatori logistici e le imprese che vorranno insediarsi vista anche la posizione strategica alle porte di Cuneo e accanto al collegamento autostradale”.

Da inizio gennaio, il MIAC ospita nella propria sede operativa il Polo di innovazione AGRIFOOD. Il primo passo di una strategia che vedrà il Polo sempre di più a supporto delle imprese in un’ampia progettualità in collaborazione con gli Atenei e i principali centri di ricerca piemontesi per essere sempre di più il punto di riferimento della filiera agroalimentare e delle imprese piemontesi.

“Il Polo, che costituisce il punto di collegamento fra gli imprenditori e il mondo della ricerca, vuole dare un contributo concreto alla costruzione del sistema agroalimentare del domani. La filiera che rappresentiamo è una vera eccellenza del territorio e, per valorizzarla, occorre puntare su fattori fondamentali: l’innovazione digitale, l’agricoltura di precisione, la tracciabilità e la sostenibilità – commenta Dario Vallauri, responsabile del Polo AGRIFOOD – . Il Polo è anche tra i soci fondatori del Cluster Agrifood Nazionale (CL.A.N.), un partenariato di imprese, centri di ricerca, rappresentanze territoriali e stakeholder rilevanti della filiera agroalimentare nato per promuovere una crescita economica sostenibile, basata sulla ricerca e l'innovazione, e per proporsi come interlocutore unico delle Istituzioni nazionali ed europee”.

Sono quattro le aree tematiche, in cui il Polo sviluppa le proprie attività: tracciabilità, logistica e innovazione nei modelli di distribuzione e commercializzazione dei prodotti alimentari, innovazione di prodotto e processo, sicurezza alimentare, confezionamento e shelf-life, la gestione virtuosa e la sostenibilità delle produzioni alimentari e agricoltura di precisione.

I laboratori dispongono di strumentazioni all’avanguardia: “Foodlab” assiste le aziende nello sviluppo, nell’innovazione e nel miglioramento di processo e prodotto. “Chimilab” offre supporto per il miglioramento qualitativo dei prodotti e per tutelare la salute del consumatore. “Packlab” fornisce servizi per l’innovazione nel campo del confezionamento alimentare, dai materiali di imballaggio, alla valutazione della shelf-life. “Sanilab” valuta le nuove tecnologie per il miglioramento della sicurezza alimentare.