In fiamme camion carico di cioccolato a Beinette, sulla strada per Mondovì

I Vigili del fuoco al lavoro per estinguere le fiamme

Intervento di Vigili del fuoco, 118 e Forze dell'ordine, stamane (venerdì) intorno alle 8 a Beinette, sulla strada provinciale per Mondovì.

In fiamme un autoarticolato adibito al trasporto di cioccolato. La centrale operativa dei Vigili del fuoco ha provveduto ad inviare una squadra da Cuneo e una squadra da Morozzo.

Non ci sarebbero feriti. I pompieri si sono occupati dello spegnimento del principio d'incendio e della messa in sicurezza. Il conducente del mezzo pesante, non appena accortosi di quanto stava succedendo, è riuscito a fermare il camion a bordo strada. Il tempestivo lavoro delle squadre dei Vigili del fuoco, poi, ha permesso di limitare i danni.