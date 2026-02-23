Contrasto a droga e reati predatori, Polizia in campo con servizi mirati a Cuneo e Alba: identificate 185 persone

Notificate un ordine del questore a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni, all’accompagnamento al C.P.R. “Brunelleschi” di Torino di tre cittadini stranieri, in attesa del definitivo rimpatrio, e a un accompagnamento immediato con espulsione nel Paese di origine, nei confronti di un cittadino marocchino irregolare sul territorio nazionale.

Prosegue l’attività della Polizia di Stato della Questura di Cuneo nell’ambito dei servizi settimanali di controllo straordinario del territorio in provincia e, in particolare, nelle aree adiacenti le stazioni ferroviarie e presso gli esercizi pubblici.

Nel corso della scorsa settimana, unitamente agli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, della Polizia Ferroviaria e della Polizia Locale, sono stati espletati servizi mirati finalizzati al contrasto dei reati predatori, dei reati in materia di stupefacenti e della microcriminalità presso i comuni di Alba e Cuneo, che hanno portato, complessivamente, all’identificazione di 185 persone, delle quali 63 extracomunitari, al controllo di 47 veicoli, a effettuare tre posti di controllo e a elevare due sanzioni amministrative.

Contestualmente l’attività di prevenzione e verifica amministrativa della presenza sul territorio Nazionale di cittadini extracomunitari ha consentito all’Ufficio Immigrazione di procedere alla notifica di un ordine del questore a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni, all’accompagnamento al C.P.R. “Brunelleschi” di Torino di tre cittadini stranieri, in attesa del definitivo rimpatrio, e a un accompagnamento immediato con espulsione nel Paese di origine, nei confronti di un cittadino marocchino irregolare sul territorio nazionale.

La Polizia di Stato della Questura di Cuneo proseguirà i controlli straordinari su tutto il territorio della provincia nelle prossime settimane.