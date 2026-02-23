Grave lutto per l'ex sindaco di Robilante: il figlio Andrea deceduto in un incidente in Colombia

Grave lutto per l'ex sindaco di Robilante Massimo Edoardo Burzi.

Il figlio Andrea, da qualche tempo residente in Colombia, è morto in un incidente stradale.

La notizia ha iniziato a circolare nella mattinata di ieri 22 febbraio. Quarant'anni ancora da compiere, fondatore del birrificio Anima, si era trasferito nel paese sudamericano per amore. Da poco più di un anno era diventato papà di una bambina.

L'ex sindaco e la moglie stanno raggiungendo la Colombia. Le informazioni sono ancora piuttosto frammentarie

Il paese, dove Andrea era conosciuto e benvoluto, esprime vicinanza e cordoglio all'ex primo cittadino.

Così l'attuale sindaca Enrica Giraudo: "Siamo profondamente vicini alla famiglia per la prematura perdita del caro Andrea. Davanti a un dolore così grande le parole non bastano. Porgo le più sentite condoglianze a nome mio, della vecchia e della nuova amministrazione comunale di Robilante, insieme ai sindaci e agli amministratori dell’Unione Montana Alpi Marittime".