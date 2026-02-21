 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 21 febbraio 2026, 15:37

Incastrato con un piede sotto l'escavatore a Pocapaglia: trasportato in ospedale con una caviglia fratturata

L'episodio è avvenuto poco prima delle 14 in strada San Teobaldo

(foto di repertorio)

(foto di repertorio)

Si è verificato un incidente sul lavoro, nel primo pomeriggio, nelle campagne di Pocapaglia.

Un giovane uomo stava lavorando nel suo appezzamento quando è rimasto incastrato con un piede sotto un escavatore.

Subito allertati i soccorsi: sul posto il 118 ed i vigili del fuoco con i volontari di Bra e la squadra permanente di Alba.

Il ferito ha riportato una frattura scomposta della caviglia ed è stato trasportato all'ospedale di Verduno per le cure del caso.

L'episodio è avvenuto poco prima delle 14 in strada San Teobaldo.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium