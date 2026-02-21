Incastrato con un piede sotto l'escavatore a Pocapaglia: trasportato in ospedale con una caviglia fratturata

Si è verificato un incidente sul lavoro, nel primo pomeriggio, nelle campagne di Pocapaglia.
Un giovane uomo stava lavorando nel suo appezzamento quando è rimasto incastrato con un piede sotto un escavatore.
Subito allertati i soccorsi: sul posto il 118 ed i vigili del fuoco con i volontari di Bra e la squadra permanente di Alba.
Il ferito ha riportato una frattura scomposta della caviglia ed è stato trasportato all'ospedale di Verduno per le cure del caso.
L'episodio è avvenuto poco prima delle 14 in strada San Teobaldo.