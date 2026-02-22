Auto segnalata per furti in abitazioni: inseguimento e caccia all'uomo a Bene Vagienna

La presenza della Volkswagen Polo era stata segnalata contestualmente ad alcuni furti commessi a Bene Vagienna e altri centri vicini

Serata animata ieri nelle strade di Bene Vagienna, dove intorno alle 19.30, anche grazie al sistema di telecamere attivo in paese, una pattuglia di Carabinieri della locale stazione ha intercettato il transito di una Volkswagen Polo la cui presenza in zona era stata collegata ad alcuni recenti furti commessi nel capoluogo.

Ne è scaturito un inseguimento, che ha visto l’utilitaria tamponare un'altra vettura nel controviale di via Carrù. A bordo del mezzo c’era una sola persona, che dopo lo scontro è riuscita a fuggire a piedi.

Le forze dell'ordine hanno quindi avviato una caccia all'uomo, col supporto dell'Amministrazione comunale e del sindaco Claudio Ambrogio. Nonostante gli sforzi, la persona non è stata ancora trovata.

"Questo episodio – spiega il primo cittadino – dimostra l'importanza del sistema di sicurezza delle telecamere di Bene Vagienna, che ha permesso di individuare il veicolo e di far scattare l'inseguimento. L'Amministrazione comunale e le forze dell'ordine stanno lavorando per identificare il soggetto e assicurarlo alla giustizia. La cittadinanza è invitata a rimanere vigile e a segnalare eventuali informazioni utili alle autorità competenti".