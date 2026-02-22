 / Cronaca

Tre auto coinvolte in uno scontro lungo la Statale 28 in località Ponti di Nava a Ormea

Forti rallentamenti per il traffico nella tratta al confine tra Piemonte e Liguria

Importanti rallentamenti si stanno verificando nel tratto della Statale 28 che attraversa la frazione di Ponti di Nava, nel territorio di Ormea.

Qui, al confine tra Piemonte e Liguria, un sinistro ha coinvolto tre autovetture, una delle quali ha terminato la propria corsa in un fossato ai margini della carreggiata.

L’allarme è scattato intorno alle ore 17.40. Non sono al momento noti numero e condizioni dei feriti, nessuno dei quali sarebbe comunque in condizioni tali da destare particolare preoccupazione. In loro soccorso delle persone coinvolte stanno intervenendo i sanitari del servizio di emergenza 118, insieme ai Vigili del fuoco arrivati dal Distaccamento volontari di Garessio, per la messa in sicurezza dei veicoli e della trafficata Statale.

