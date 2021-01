Bella, pratica e “Stilosa”: ecco la nuova “lampada da cena” per la casa e il ristorante

Si chiama Stilosa ed è pronta a portare il design nelle case di tutti, grazie al suo prezzo di vendita democratico. Da un’idea di Madrigal questa lampada ricaricabile da tavolo con luce a led è pronta ad andare alla conquista del mondo degli e-commerce. Bella e “stilosa”, questa lampada da tavolo a batteria ricaricabile di Madrigal è la componente d’arredo ideale per ogni tipo di ambiente, sia interno che esterno. Infatti, puoi usarla tranquillamente sia nella stanza dei bambini sia in mansarda. Grazie alla protezione IP54 non dovrai preoccuparti di polveri o spruzzi d’acqua. Insomma, in soli 38 cm di altezza, con Stilosa riuscirai a rendere magica la tua casa con tutta l’originalità di un prodotto italiano.

Stilosa: come funziona la lampada ricaricabile senza fili? Ti basta un tocco!

Se non hai mai utilizzato una lampada ricaricabile, quindi senza fili, non preoccuparti perché ti spiegheremo come funziona Stilosa e i motivi per i quali sarà il tuo alleato ovunque tu sia. Grazie ai suoi 48 led regolabili in intensità, può essere utilizzata sia su una scrivania sia su un tavolo di un ristorante. Come? Prima di utilizzarla ti basterà ricaricarla con un cavo Micro USB standard che ti arriverà nella confezione insieme a un alimentatore USB da 10W. Quando la lampada si scarica, ti basterà collegare nuovamente il cavo USB e scollegarlo quando la luce blu si spegne. Inoltre, potrai scegliere la luminosità desiderata grazie alla tecnologia integrata. In base alla potenza che stabilirai, la batteria potrà durare dalle 9 alle 48 ore. Come vedi è molto comodo avere una lampada senza fili che puoi spostare ovunque ti serva.

Lampada da tavolo: con Stilosa arredi i tuoi ambienti e la tua attività di ristorazione

Se stai pensando già dove poter utilizzare questa lampada touch, ti consigliamo alcuni ambienti ideali. Puoi, infatti, scegliere questa lampada da interno e posizionarla sul tavolo da lavoro, su una mensola, su un tavolo durante gli aperitivi serali o sul comò accanto al letto. Stilosa è sicura e ti permette di avere la luce proprio quando ti serve e in ogni posto. Come sai, le lampade con il filo non hanno la versatilità e comodità di quelle ricaricabili. Sei costretto ad utilizzarle solo vicino ad una fonte di corrente. Con Stilosa, invece, dimenticati di fili sparsi per la casa e anche di dover acquistare ogni volta le lampadine. Stilosa è perfetta anche come lampada da esterno: grazie a lei, illuminerai le tue sere d'estate, un angolo da te scelto del terrazzo o la mansarda. Anche se hai un ristorante o un lounge bar elegante, Stilosa renderà gli ambienti ancora più affascinanti e luminosi grazie alla luce calda e naturale che emana. Sempre più ristoratori la stanno scegliendo, infatti, per rendere ancora più accogliente il proprio locale.

Perché Stilosa? Ecco i quattro motivi per scegliere questa lampada:

La lampada da tavolo senza fili è perfetta davvero per tutti anche per chi non è super tecnologico. Basta, infatti, un solo tocco per accenderla e uno prolungato per regolare la luminosità. Puoi pensare, quindi, di usarla per le tue esigenze o di regalarla a chi vuoi. Ma quali sono i motivi per cui scegliere Stilosa e non una qualsiasi lampada led?

Il design di Stilosa la rende un vero e proprio gioiello da esibire nella tua casa. Non è solo una semplice fonte di luce, ma è soprattutto un prezioso oggetto di arredamento. Con Stilosa unirai, quindi, l'utilità della luce calda e naturale con la bellezza di una piccola opera d'arte. E sarai davvero orgoglioso di esibirla! La lampada Stilosa è garantita per due anni dopo l'acquisto e puoi richiedere informazioni o dubbi allo staff di Madrigal anche tramite Whatsapp. Puoi usare Stilosa sia negli ambienti interni che esterni, senza nessun problema. Dalla sala da pranzo alla camera da letto, dal giardino alla tua villa in campagna: la magia della luce a led trasformerà ogni angolo in un piccolo scrigno luminoso. Infine, la “lampada da cena” Stilosa ha un prezzo democratico: € 69.99 sul sito madrigal-design.com

Ecco i motivi per cui scegliere Stilosa: non farti raccontare l’esperienza di avere una lampada led regolabile. Vivila a casa tua!