"Cuneo è molto più sporca; colpa dell'inciviltà della gente ma anche del sistema raccolta differenziata"

sono un cittadino di Cuneo e in occasione della scadenza dell'appalto per la raccolta dei rifiuti in città mi trovo a fare un bilancio sulla cosiddetta raccolta differenziata. E' sotto gli occhi di tutti che la città in questi anni sia molto più sporca, soprattutto nelle zone periferiche.

Ciò è indubbiamente dovuto all'inciviltà della popolazione, ma ritengo che vi sia un grave concorso di colpa da parte della ditta appaltatrice che non ha mantenuto molte delle promesse fatte in occasione degli incontri di propedeutici con la cittadinanza: non dovevano essere sanificati e sostituiti periodicamente i cassonetti condominiali? Il lavaggio dei portici quante volte è stato fatto? A cosa serve il netturbino di quartiere che si limita a svuotare i cestini ignorando le cartacce e le bottiglie di vetro lungo i marciapiedi?