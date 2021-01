Record di comuni liberi da contagio nell'ultima settimana. Positivi in aumento in 5 dei maggiori centri della Granda

LA MAPPA DEL 17 GENNAIO - IN MARRONE SCURO I CENTRI CON INDICE SUPERIORE A 18 CONTAGI OGNI 1.000 ABITANTI

Continua l'analisi settimanale di TargatoCn e La Voce di Alba per fornire un'idea il quanto più possibile precisa dell'andamento del contagio nella nostra provincia. Prenderemo in esame i comuni con un tasso di contagio di 18 positivi ogni 1.000 abitanti, i comuni covid-free e i numeri dei contagi nelle sette sorelle.

Ci teniamo a precisare che tra i 247 comuni della provincia di Cuneo sono molti i centri con meno di 1.000 abitanti. Più della metà. A volte basta un contagio per alterare di molto l'indice di contagio.

Ricordiamo inoltre che i dati a cui si fa riferimento si basano su un'analisi della mappa del contagio diffusa dalla Regione Piemonte. Alcuni dati potrebbero essere variati per ritardi nelle comunicazioni delle autorità sanitaria o per altri molteplici motivi. L'analisi intende fornire un riscontro il più possibile reale dell'andamento del contagio nella nostra provincia.

218 POSITIVI IN MENO A FRONTE DI PIU' TAMPONI SETTIMANALI



I positivi in provincia di Cuneo da bollettino della Regione Piemonte sono stati nella settimana dal 10 al 17 gennaio 842. La settimana precedente (dal 3 al 10 ggenaio) erano invece 1.060. Domenica 10 gennaio da inizio emergenza si segnalavano 29.208 contagi. Ieri, domenica 17 gennaio, sono 30.050.



Il dato aggregato settimanale (10-17 gennaio) vede un decremento del totale dei contagi. 218 positivi in meno rispetto alla settimana precedente (3-10 gennaio).

Questo nonostante un incremento del numero dei tamponi a livello regionale nella scorsa settimana.

PERMANE IL COMUNE DI PEZZOLO VALLE UZZONE TRA I CENTRI AD ALTO CONTAGIO



Stando al bollettino diramato dagli organi regionali alle ore 17 di ieri, domenica 17 gennaio, il comune di Pezzolo Valle Uzzone permane tra i centri ad alto tasso di contagio. Ovvero con 18 positivi ogni 1.000 abitanti.



Lo stesso comune era già presente sette giorni fa come unico centro “sorvegliato speciale”. Siamo lontani dai numeri di novembre quando si contavano quasi 60 centri con un alto tasso di contagio.



Con 339 abitanti al comune di Pezzolo bastano 18 cittadini positivi per balzare in testa alla lista nera e rimanere l'unico comune a superare la soglia di guardia del contagio rispetto agli abitanti con un tasso di 52,48 contagi ogni 1.000 abitanti.

Il dato è peggiorato. Lo scorso lunedì si calcolavano 8 positivi con un tasso di 23,32 contagi ogni 1.000 abitanti.

CRESCONO I CONTAGI IN CINQUE GROSSI CENTRI



Come la scorsa settimana restano 3 i centri con più di 100 contagi in provincia di Cuneo: a bollettino di ieri sono 3: Cuneo, Alba e Bra. Anche questa settimana nei grossi centri torna ad aumentare il numero di positivi.



Sono meno solo a Saluzzo e Savigliano. A Saluzzo si registra un -5 rispetto a domenica scorsa, a Savigliano -15.



Tutti incrementati i positivi a Cuneo (+22), Alba (+10), Bra (+12), Fossano (+19) e Mondovì (+9).



A livello numerico il comune con più contagi resta Cuneo (208, la scorsa settimana 186), seguito da Alba (157, la scorsa 147) e Bra (132, la scorsa 120).



Tutti sotto i "100" gli altri quattro centri maggiori: Mondovì (98, la scorsa 89), Fossano (96, la scorsa 77) Savigliano (48, la scorsa 63) e Saluzzo (25, la scorsa 30).

83 CENTRI COVID FREE IN PROVINCIA DI CUNEO

Sono 83 i comuni Covid-free in provincia di Cuneo. L'altra settimana se ne contavano 82.



Sono 14 i comuni entrati in questa settimana nella lista Covid-free. Ovvero rispetto all’altra settimana - dove si contava almeno un caso positivo a Covid-19 - a bollettino di ieri (17 gennaio) non hanno segnalato nessun contagio: sono Ormea, Monesiglio, Gottasecca , Torre Bormida, Arguello, Albaretto della Torre, Cossano Belbo, Torre San Giorgio, Martiniana Po, Venasca, Cartignano, Valgrana, Montemale di Cuneo e Entracque.



Sono invece 13 i centri Covid free lo scorso lunedì 11 gennaio e che hanno fatto registrare a bollettino di ieri almeno un contagio: Torre Mondovì, Roascio, Bonvicino, Levice, Barolo, Cardè, Lagnasco, Sampeyre, Vinadio, Valdieri, Vernante, Montelupo Albese e Piobesi d’Alba.

A bollettino di ieri nei perimetri di 164 comuni della Granda si è registrato almeno un positivo al Covid-19. Sono il 66,40% dei centri della nostra provincia.



Dopo il “record” positivo della scorsa settimana, si procede con un miglioramento, seppur minimo, nel calcolo dei centri a non registrare nessun contagio. Da ottobre non si segnalava un dato migliore in questo senso.