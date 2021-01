434.400 ore di servizio della Cri Busca nel 2020

La Croce Rossa Italiana di Busca fa conoscere il bilancio della sua attività nel 2020. La Cri Busca svolge servizi di emergenza in 112 e garantisce tutti i giorni una presenza minima giornaliera di 12 ore (dalle 8 alle 20), che spesso raggiunge le 24 ore. Inoltre, il Comitato svolge diversi servizi di trasporto e assistenza verso ospedali e ambulatori della provincia, assistenza nelle manifestazioni e trasporti speciali in convenzione con i Comuni di Busca e di Costigliole Saluzzo e con la Provincia di Cuneo.

Nell’anno della pandemia, i volontari, che in questi giorni si stanno via via sottoponendo al vaccino anti Covid 19, non si sono risparmiati in termini di prestazioni anche a volte al limite della sicurezza personale.

Oltre alle emergenze e ai servizi ordinari, nel 2020 hanno provveduto, anche grazie alla disponibilità dei volontari temporanei, alle consegne dei farmaci, delle spese, delle mascherine, del materiale didattico a domiciolio e alla misurazione della febbre nei luoghi pubblici.

Nel corso del 2020 i chilometri percorsi dai dieci mezzi Cri (3 ambulanze e 7 automobili) sono stati in totale 174.186 (circa 11 mila in più dell’anno precedente) per complessivi 4.473 servizi per 434.400 ore di servizio.