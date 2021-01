20 milioni di euro al comparto neve e turismo, Gosso: "Gli impianti siano ristorati dalla mancata stagione"

"Fin dall’inizio del mese di dicembre, ci siamo attivati con spese importanti: dalla cingolatura per battere le piste, alle operazioni di messa in sicurezza, dalle magnetoscopie alle prove di carico sulle seggiovie. Lo abbiamo fatto per garantire l’accessibilità agli sci club e consentire ai professionisti dello sci di allenarsi, ma senza l’apertura della stagione al pubblico stiamo continuando a lavorare in perdita. In attesa che venga reso noto l'ammontare del bonus spettante a ciascuna categoria, ci auguriamo che gli impianti - che danno vita a tutto l’indotto - possano essere adeguatamente ristorati dalla mancata stagione. È fondamentale che sopravviva il mondo dello sci per la vita della montagna”.