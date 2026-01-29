Torna a Boves la "Palestra di Vita": sette incontri gratuiti per invecchiare bene

Riprendono lunedì 2 febbraio gli incontri della "Palestra di Vita", il progetto curato dal dottor Pietro Piumetti dedicato all'invecchiamento attivo e al benessere psicofisico.

Dopo il successo di partecipazione delle precedenti edizioni, da febbraio sono in programma altri sette incontri gratuiti presso la Biblioteca del Ricetto di Boves, pensati per promuovere il cosiddetto "invecchiamento di successo".

«La 'Palestra di Vita' ideata dallo psicologo, psicoterapeuta e psicoanalista Piumetti rappresenta una bella opportunità per l'empowerment e la responsabilizzazione alla pratica di uno stile di vita sano e impegnato», spiega Massimo Borio, consigliere comunale con delega al Sociale. «Partecipando a questi incontri si possono apprendere preziose informazioni sulla salute e imparare a fare allenamento fisico».

Il dottor Piumetti sottolinea l'importanza dell'iniziativa: «La palestra di vita può essere determinante per ridurre gli stati depressivi e regressivi. Aiuta inoltre a migliorare l'orientamento e le abilità cognitive di base, stimola la memoria e permette di cercare insieme la soluzione dei problemi».

Gli incontri si terranno dalle ore 15 alle 16.30 nelle seguenti date: 2 e 16 febbraio, 2 e 16 marzo, 13 e 27 aprile, e 11 maggio.