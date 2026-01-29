Alba illumina le torri medievali di blu: "Stop alle bombe sui civili"

Le torri medievali di piazza Risorgimento si illuminano di blu il 1° febbraio, nella “Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo” promossa dall’ANCI e dall’ANVCG (Ass. Nazionale Vittime Civili di Guerra).

La città di Alba, così come molti Comuni in tutta Italia, ha aderito alla proposta di illuminare i monumenti per dire in modo univoco “Stop alle bombe sui civili”.

Commenta l’Assessora alle Politiche Sociali e all’Ufficio della Pace Donatella Croce: «Celebrando questa giornata vogliamo rifiutare l’idea che si possa considerare la guerra una condizione ordinaria di questo mondo, ci rifiutiamo cioè di abituarci all'orrore di tutte le guerre in atto oggi sulla terra. Fare memoria non è un rito ma una scelta attiva e consapevole, per non assuefarci alla violenza e alla perdita di vite umane. I Comuni, pur non avendo competenze dirette in materia di politica internazionale, sono i luoghi in cui si costruisce quotidianamente la convivenza pacifica e per questo è bene che prendano parola contro la violenza».

La “Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo” si celebra il 1º febbraio di ciascun anno al fine di conservare la memoria delle vittime civili di tutte le guerre e di tutti i conflitti nel mondo, nonché di promuovere, secondo i princìpi dell’articolo 11 della Costituzione, la cultura della pace e del ripudio della guerra.