Pollenzo si scopre con un click: online la nuova web app per visite guidate autonome

Ora diventa possibile percorrere le strade di Pollenzo per andare alla scoperta delle bellezze della frazione braidese portando con sé una vera e propria guida turistica approfondita e facilmente accessibile a tutti. Tutto ciò grazie alla nuova “Pollenzo web app”, un’applicazione digitale accessibile via browser che illustra i principali punti di interesse storici ed archeologici del territorio, consentendo così ad un utente munito di smartphone di organizzare in completa autonomia una visita guidata per ripercorrere le tracce dell’antica Pollentia romana, oppure seguire un itinerario legato ai reperti medioevali o a quelli ottocenteschi.

Ai visitatori non resta quindi che attivare l’app mediante il link postato sulla home page del sito museidibra.it, attivare sul proprio smartphone la geolocalizzazione per verificare in tempo reale la propria posizione sulla mappa (rigorosamente free) e godersi le bellezze di Pollenzo servendosi di apposite schede informative accompagnate da immagini, indicazioni puntuali, audio e video in Lis per i non udenti, strumenti che consentono l’impiego dell’app anche a persone con disabilità.

Si tratta del risultato di un progetto che rientra nell’ambito della più ampia iniziativa “Residenze Sabaude, un territorio da Re”, promossa per valorizzare le residenze sabaude del Piemonte, patrimonio UNESCO. Grazie al sostegno del Ministero del Turismo e alla collaborazione tra gli otto comuni piemontesi che custodiscono queste meraviglie — Agliè, Bra, Govone, Moncalieri, Racconigi, Rivoli, Venaria Reale e la città capofila, Torino — il progetto punta a rendere sempre più accessibili e attrattive le Residenze e i loro dintorni.

Lo sviluppo del progetto prevede, nel prossimo futuro, la realizzazione di una simile applicazione anche per l’intera città di Bra e successivamente anche di parte del territorio roerino.