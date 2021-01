Neomamma dona saturimetri e termometri all'ostetricia di Mondovì: "Non dimenticherò mai il vostro amorevole sguardo"

Il 2020 ha insegnato a tutti a parlare con gli occhi e per tutti gli operatori sanitari, lo sguardo, è rimasto l'unico mezzo per trasmettere serenità ai pazienti.

Nonostante le mascherine e i DPI che allungano le distanze, nelle corsie e nei reparti degli ospedali ci sono ancora gesti di umanità profonda, come quello che racconta mamma Francesca, di Cengio, che lo scorso novembre, ha dato alla luce la sua piccola Alice nel reparto di ostetricia del Regina Montis Regalis di Mondovì e ha deciso di ringraziare il personale donando tre saturimetri e altrettanti termometri a infrarossi.

"Dirvi semplicemente grazie per tutto ciò che avete fatto, per me e per la mia piccola alice, in un momento così particolare da affrontare, è riduttivo." - scrive mamma Francesca - "Un grazie di cuore alle dottoresse Alice Peroglio Carus e Maria Milano e a tutto lo staff della sala operatoria per aver trasmesso da subito sicurezza e serenità. Sono immensamente grata a tutte le ragazze che si sono avvicendate in reparto, con grande passione e sacrificio. I vostri occhi e il vostro amorevole sguardo resterà nei miei ricordi dopo questo 2020 difficile, rallegrato solo dall'arrivo di Alice. Il vostro reparto è speciale, non mi riferisco alla struttura, ma alle persone che ne fanno parte perché ognuna di voi è unica e trasmette amore e dedizione per la propria professione e "noi" beneficiamo di questo angolo magico dove una donna si trasforma in una mamma. Con affetto e gratitudine da Alice, mamma Francesca, papà Michele e il fratellone Alessandro".