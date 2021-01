Vigili del fuoco di Cuneo al lavoro in via Medaglie d'Oro. Sono stati chiamati per un incendio abitazione, al secondo piano di una palazzina.

La chiamata è arrivata poco dopo le 7, l'intervento è in corso.

AGGIORNAMENTO: Le squadre, anche con l'utilizzo di un'autoscala, hanno evacuato gli abitanti del condominio. Alcuni di loro sono alle cure dell'equipe del soccorso sanitario per aver inalato fumo.

Le operazioni sono sotto controllo.