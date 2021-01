DTAM: il nuovo progetto europeo per facilitare la trasformazione digitale della produzione nelle PMI

Digital Transformation in Advanced Manufacturing, DTAM in breve, è un progetto europeo che mira alla creazione di un programma di formazione professionale che fornisca ai profili tecnici di tutta Europa competenze per l’implementazione e la gestione degli strumenti digitali all‘interno delle linee di produzione, al fine di consentire una migrazione efficace verso l’Industria 4.0.

DTAM è un progetto transnazionale, parte della Sector Skills Alliances 2020, finanziato dal programma Erasmus+ dell'Unione Europea. L’agenzia formativa Apro Formazione di Alba è uno dei dieci partner del progetto europeo, che vede come capofila Politeknika Ikastegia Txorierri, nella città di Derio, Bilbao. Il progetto DTAM risponde al crescente bisogno di aggiornamento e riqualificazione delle competenze dei tecnici e degli studenti dell’Unione Europea, fornendo a quest’ultimi migliori opportunità di occupazione in un mercato del lavoro in rapida evoluzione e ad alta intensità di competenze, come ad esempio l’Advanced Manufacturing (AM).

Il progetto, della durata di tre anni, affronterà molteplici criticità legate al mondo della digitalizzazione, che recentemente sono diventate ancora più evidenti a causa di sviluppi generati dalla pandemia COVID-19. Tra queste, l'inadeguatezza delle competenze digitali e tecniche nella domanda e nell'offerta di lavoro; la ricerca di professionisti specializzati nel settore dell’Industria 4.0; la carenza di programmi di formazione professionale riconosciuti in questo settore e di esperienze pratiche nei laboratori IoT e nel Work Based Learning (WBL); infine, la necessità di una formazione aggiornata per i lavoratori adulti sotto qualificati, minacciati dalla sostituzione o dall'obsolescenza a causa dei progressi tecnologici. DTAM creerà un nuovo curriculum professionale in materia di trasformazione digitale dedicato alla formazione di tecnici di medio-alto livello nelle tecnologie abilitanti per l’Advanced Manufacturing.

Tale curriculum aiuterà a creare una nuova forza lavoro di professionisti specializzati in tecnologie digitali, in grado di installare, configurare, monitorare, analizzare, trasferire dati e manutenere i sistemi digitali in un ambiente di produzione avanzata. In questo modo si intendono colmare le lacune dell’Unione Europea nelle competenze digitali e realizzare le diverse strategie di specializzazione, intraprese dai vari partner, verso una produzione industriale intelligente. Il progetto si prefigge di raggiungere questo obiettivo attraverso le seguenti attività chiave:

-Metodologia di insegnamento DTAM e programma di formazione. Il partenariato creerà un Digital Transformation Skills Index nel campo della trasformazione digitale, ovvero una metodologia di formazione specifica e un curriculum di formazione dedicato, insieme a un manuale per docenti.

- Preparazione del corso di formazione DTAM. In questa attività chiave del progetto, i materiali didattici saranno sviluppati insieme a una piattaforma di apprendimento online e a uno strumento di autovalutazione delle competenze digitali e trasversali. Possibili argomenti formativi sono: competenze digitali, Cyber-security, competenze trasversali, tecnologie Cloud, intelligenza artificiale, Machine Learning e Big Data. Il corso di formazione sarà disponibile in sei lingue nazionali: inglese, spagnolo, olandese, italiano, greco e bulgaro.

- Creazione di un DTAM IoT Hub. L'idea alla base di questa attività si fonda sulla necessità di avere un centro di cooperazione sostenibile per vari stakeholder: studenti e insegnanti, imprenditori e professionisti che sviluppano prodotti e servizi per l’IoT, acquirenti di organizzazioni private o della pubblica amministrazione e utenti finali. La creazione del DTAM IoT Hub consentirà l'accesso a contenuti e materiali di formazione per gli stakeholder nazionali e internazionali.

- Test pilota. Prima della presentazione ufficiale del corso di formazione DTAM, verrà condotto un test pilota per convalidare la metodologia di formazione, il curriculum formativo e i contenuti formativi. Il coordinatore del progetto DTAM è Politeknika Ikastegia Txorierri (Centro Politecnico Txorierri) in Spagna, che collabora con altre 10 organizzazioni distribuite in 5 paesi europei. Apro Formazione lavorerà a questo progetto in collaborazione con alcuni partner associati del territorio: Confindustria Cuneo, Università del Piemonte Orientale, Réseau Entreprendre e Randstad.

Apro Tech è il dipartimento tecnico-industriale di riferimento di Apro Formazione che sarà maggiormente interessato dalla portata di questo progetto transnazionale. Allinearsi all’internazionalizzazione del mondo tecnologico è un’esigenza su cui Apro Tech ha focalizzato negli ultimi anni le sue attenzioni: dopo i progetti legati alla robotica collaborativa (INCOBOTICS), alla progettazione con Arduino (LAIT 4.0), al monitoraggio digitale degli apprendistati (iLEARN), alla creazione di corsi online sulla pneumatica e sui dispositivi di sicurezza dell’automazione (EPPP e EAPP), DTAM costituisce un concreto salto in avanti che collocherà ad Apro Tech in un circuito di eccellenze europee nella formazione professionale d’avanguardia. In caso di domande relative al progetto DTAM, contattare europa@aproformazione.it.