Presentato in Regione il nuovo ponte di Garessio firmato "Giugiaro" (VIDEO)

Era stata inaugurata lo scorso 5 dicembre sotto la passerella provvisoria di Garessio , installata dopo l'abbattimento del ponte Odasso, diventato triste simbolo delle alluvioni in val Tanaro.

In quest'ottica è stato presentata questa mattina in Regione, il progetto del nuovo ponte Odasso, firmato dal designer Giorgetto Giugiaro .

L'Amministrazione, di concerto con gli enti della Regione Piemonte, ha lavorato incessantemente per riunire la borgata e risolvere definitivamente il verificarsi di eventi alluvionali.

"Una prova d'amore" - ha commentato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio - "Ancora più preziosa visto che cura una ferita. L'alluvione è stato un momento difficile, quello che più mi ha colpito nel sopralluogo a Garessio era il fatto che tutti dicevano che ripetutamente negli anni i problemi si sono verificati negli stessi punti. Il ponte Odasso è stato l'emblema degli eventi calamitosi che hanno colpito la valle, ora l'obiettivo è lavorare affinché non si verifichino più. Grazie all'amministrazione, alla Provincia, all'ANAS per aver collaborato".

Soddisfatto il sindaco, Ferruccio Fazio che ha commentato: "Garessio è stata colpita in maniera durissima dall'alluvione, quest'anno in poche ora l'acqua del Tanaro ha superato il livello di soglia invadendo il paese. Il Ponte Odasso fu costruito nel 1861, anno dell'Unità d'Italia, le pile centrali causavano effetto diga e per questo da anni vi era l'intenzione di abbatterlo. Grazie al presidente e alla regione siamo riusciti a portare a termine questo obiettivo. Un mese dopo l'alluvione il borgo Ponte era di nuovo collegato grazie a una passerella provvisoria e ora abbiamo un "concept" di quello che sarà il nuovo ponte, grazie a un garessino illustre, Giorgetto Giugiaro".