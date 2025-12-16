Lo spettacolo “Io, Ennio Morricone” inaugura Terre Armoniche

Domenica 21 dicembre, alle ore 17, presso il Castello Falletti di Barolo, si terrà il concerto di apertura della quinta stagione di eventi 2025/2026 organizzati dall’Associazione Culturale Santa Cecilia.

Dopo il grande successo di pubblico delle edizioni precedenti e con il sostegno delle fondazioni CRT e CRC, continua la collaborazione con i comuni di Barolo, Castagnito, l’associazione Amici del Castello Alfieri di Magliano Alfieri e il centro culturale San Bernardino di Sommariva Perno.

“La nostra rassegna non ha mai avuto un nome che la identificasse- spiega Diego Di Mario, presidente - Arrivati al quinto anno abbiamo trovato quello giusto: ‘Terre armoniche’. Niente di meglio per rappresentare la fusione simbolica tra un territorio ricco di storia e identità come Langhe e Roero e la bellezza della musica”.

La direttrice artistica Hilary Bassi ha raccontato:“L’intento della stagione che sta per iniziare è quello di valorizzare la musica e in generale la cultura italiana, nelle sue molteplici espressioni, tra patrimonio e innovazione, tra storia e contemporaneità. Ho ideato lo spettacolo 'Io, Ennio Morricone' per offrire al pubblico un ritratto recondito del grande Maestro. Attraverso la potenza narrativa della sua vita faremo un viaggio che ripercorrerà le melodie, le immagini, i film, ma soprattutto la parte più intima e profonda di uno dei compositori italiani più amati di tutti i tempi”.

Protagoniste dello spettacolo Daniela Placci (canto e narrazione), Livia Hagiu (violino) e la stessa Hilary Bassi (pianoforte).

Prenotazioni al numero 351/7056171 oppure asso.santacecilia@gmail.com

L’ingresso è ad offerta libera fino ad esaurimento posti.