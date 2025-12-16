Rifreddo: per Natale, il comune regala la Costituzione ai neo maggiorenni

L’Amministrazione comunale rifreddese come ogni hanno anche per il 2025 consegnerà una copia della Costituzione italiana ai neo maggiorenni. Un appuntamento previsto per martedì 16dicembre alle ore 20.45 presso il “Laboratorio del Paesaggio Montano” in via Provinciale 22.

Più in dettaglio si tratta di un’iniziativa promossa direttamente dalla giunta comunale nell’ottica di far conoscere ai giovani le norme che regolano le fondamenta del nostro Stato. Un momento formale che ha però anche l’obiettivo di avvicinare i giovani alle istituzioni e alle associazioni locali.

“Sono ormai parecchi - spiega il Sindaco Elia Giordanino - i comuni che regalano una copia della Costituzione i 18enni. Un’iniziativa che trovo molto interessante perché, senza alcun costo, permette ai giovani di entrare in contatto con l’istituzione a loro più vicina: il Comune ed allo stesso tempo di riflettere su un testo giuridico che seppur ormai vicino agli 80 anni conserva un indubbia valenza progettuale rispetto al modello di società da perseguire.”

L’incontro, inoltre, sarà anche l’occasione per i neo 18enni di conoscere alcune associazioni ed i referenti delle forze dell’ordine della zona. Un momento anche questo decisamente importante per chi si affaccia nel mondo dei maggiorenni e vuole conoscerne appieno diritti e doveri.

Alla serata è ovviamente invitata tutta la cittadinanza.