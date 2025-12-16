Bra, il Lions Club Bra Host accende il Natale con un programma di eventi speciali

Il Natale, la sua atmosfera, le sue luci, le decorazioni, gli alberi e la magia che avvolge Bra facendola brillare.
Non mancano le iniziative creative e solidali, come quella del Lions Club Bra Host che invita la cittadinanza domenica 21 dicembre, presso i Giardini della Rocca di Bra per un pomeriggio ricco di sorprese.
Si parte alle ore 15 con l’inaugurazione del Percorso Botanico, realizzato dai Lions in collaborazione con il Museo Civico di Scienze Naturali “Craveri”.
Spazio poi alla presentazione del progetto “I Presepi ai Giardini", a cura del Lions Club Bra Host, che verrà declinato attraverso un itinerario emozionale tra varie espressioni del più classico simbolo delle feste: la fantasia può accendersi ovunque (NE ABBIAMO PARLATO QUI).
Qui il Natale diventa anche un momento di profonda connessione con la terra, attraverso l’ulivo piantato dalla comunità Laudato si’ Bra 2 OdV, in ricordo di papa Francesco, un grande uomo di pace e di speranza.
L’evento, che gode del patrocinio della città di Bra, coinvolgerà l’amministrazione comunale, il Lions Club Bra Host, il Museo Craveri e la comunità Laudato si’, con interventi a tema da parte dei vari rappresentanti.
E per finire scambio di auguri e panettone per tutti. Un Natale davvero coi fiocchi.