Affittare casa a Torino: dove conviene durante la pandemia

La pandemia da Covid – 19 non sembra allentare così tanto la presa ed anche le misure prese dal governo per evitare i contagi rimangono tali. Mascherina, gel disinfettante per le mani, ma soprattutto distanziamento sociale, sono ormai da mesi un obbligo che va rispettato in tutte le zone d'Italia e del mondo.

Uno dei tanti settori che ha comunque risentito di questo contraccolpo non da poco è stato sicuramente quello immobiliare. Infatti, visto che l'isolamento sociale rimane tra le prassi consigliate per evitare il contagio, è normale che molti appartamenti si sono svuotati ed altrettanti utenti si sono indirizzato verso dei bilocali.

Spazio sufficiente per vivere comodamente da soli senza dover dividere un appartamento intero con altre persone, ed al giusto prezzo, come testimoniano i dati di Wikicasa. Ma che cos'è Wikicasa? È presto detto!

Facciamo quindi un esempio pratico per capirci un po' meglio. Poniamo dunque il caso che siate alla ricerca di un bilocale a Torino in affitto.

Su Wikicasa, al pari della ben nota enciclopedia libera, potrete contare su tutta una moltitudine di informazioni, prezzi e zone da analizzare come Aurora, Barriera di Milano, Borgo San Paolo, Borgo Vittoria, Cenisia, Quadrilatero Romano, Giardini Reali, Crocetta, San Secondo, Gran Madre, Borgo Po, Crimea, Lingotto, Madonna del Pilone, Sassi, Madonna di Campagna, Barriera di Lanzo, Mirafiori, Centro Europa, Città Giardino, Nizza Millefonti, Parella, Pozzo Strada, Regio Parco, Bertolla, Barca, San Donato, Campidoglio, Valdocco, San Salvario, Parco del Valentino, Santa Rita, Vanchiglia, Lungo Po ed altre ancora.

Confrontate dunque le decine di annunci su Wikicasa, attualmente ci sono poco più di 350 bilocali a Torino, condividetele per aiutare chi sta cercando casa e trovate l'immobile che più si adatta ai vostri gusti, al vostro budget ed al vostro portafoglio.

Oltre alle varie province del Piemonte (Alessandra, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano – Cusio – Ossola, Vercelli e naturalmente Torino) Wikicasa riporta sul suo portale ben 14.000 agenzie immobiliari sparse su tutte il territorio italiano, inclusa la Repubblica di San Marino, per un totale di più di 650.000 immobili opportunamente suddivisi in case indipendenti, ville, attici, appartamenti, rustici, loft, box ed anche palazzi interi.

Oltre alle modalità classiche come vendita ed affitto di immobili, potrete anche scegliere tra le case all'asta oppure quelle a nuda proprietà.

Ad ogni modo, tutti gli immobili disponibili verranno filtrati secondo i canoni di zona, prezzo, metratura quadra, numero di locali e bagni e via con pochi semplici click. Poi si potranno confrontare le diverse opzioni con una breve descrizione dell'immobile dotata di tutte le foto del caso.

In pochi istanti si potrà svolgere una ricerca mirata per la migliore casa o agenzia immobiliare della zona grazie ai vari tipi di filtri e tool per orientarsi direttamente sulla mappa. In caso di dubbi c'è sempre un blog costantemente aggiornato con tutte le news del settore immobiliare e le curiosità.

Infine Wikicasa è l'opzione più sicura per gli utenti grazie al massimo rispetto della loro privacy e dei dati personali assieme alla possibilità di salvare le proprie ricerche.