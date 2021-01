Isiline partner tecnico dell’amichevole in famiglia di Cuneo Granda Volley

Non capita tutti i giorni di assistere gratuitamente, seppur da casa per le restrizioni imposte dal Covid-19, ad un’amichevole della propria squadra del cuore: grazie all’impegno e al supporto di Isiline come partner tecnico, venerdì 22 gennaio tutti gli appassionati e tifosi del Cuneo Granda Volley hanno potuto seguire in streaming l’amichevole in famiglia in vista del turno di campionato del 31 gennaio contro la Delta Despar Trentino.

L’amichevole, che si è svolta a porte chiuse, è stata trasmessa in streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della Cuneo Granda Volley, oltre che sul sito e i canali social del quotidiano online TargatoCn: dalle 16 tutti gli utenti hanno potuto assistere al riscaldamento e successivamente al match, raccontato dalle voci di Paolo Cornero (responsabile marketing della squadra) e Mario Pasquale (esperto commentatore).

"Grazie alla nostra rete è stato possibile trasmettere un evento così ed in questa fase penso sia molto importante: vedere lo stadio vuoto non è bello, però grazie al supporto della nostra rete siamo riusciti a condividere questo momento con gli spettatori.

La speranza è che il prima possibile la rete presente al palazzetto possa supportare la condivisione dei contenuti creati dal pubblico presente sugli spalti" ha dichiarato l’amministratore delegato di Isiline Ivan Botta al termine dell’evento di venerdì 22 gennaio.

Proprio l’amministratore delegato, presente all’evento in rappresentanza di Isiline, ha premiato con un omaggio Alice Gay, eletta Mvp del match dal numeroso pubblico collegato in streaming.

Isiline, oltre ad essere stata partner tecnico di questa iniziativa, è anche sponsor ufficiale della squadra, in particolare con la brandizzazione della maglia utilizzata in gara dai due liberi della prima squadra, della formazione che affronta la Serie B2 e di tutte le giovanili della Granda Volley Academy.

Questa collaborazione ha inoltre consentito di portare la connessione Internet ultraveloce in fibra ottica a 1000 mb/s fin dentro al Pala Ubi Banca: la rete, che viene utilizzata per trasmettere i dati relativi alle partite, sarà quindi anche a disposizione degli utenti e dei tifosi non appena si potrà tornare ad assistere dal vivo alla partita.