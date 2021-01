Fiera della Meccanizzazione Agricola di Savigliano, Ambroggio: “Stanno lavorando per una forma ridotta”

Una cosa è certa, non sarò la solita Fiera della Meccanizzazione Agricola. A confermarlo è il sindaco Giulio Ambroggio durante l'ultimo Consiglio comunale, dopo essere stato sollecitato dall’interrogazione del consigliere comunale Maurizio Occelli.

“I rapporti sono ottimi con l’Ente Manifestazioni - ha spiegato il primo cittadino - al Consiglio comunale ho riferito le cose che erano state dette in una riunione in Comune. Alla domanda si sarà la fiera, la risposta è stata no. Poi su cosa è stato dichiarato dall’Ente, se ne prenderà la responsabilità. Siamo comunque in perfetta sintonia. Quello che è certo è che stanno lavorando sulle alternative, non è escluso che ne facciano una fiera in forma ridotta. Dal Comune abbiamo piena fiducia nell’ente”.

Alle accuse di Occelli però di contraddizione con le parole del presidente della Fondazione, il primo cittadino alza le mani: “Probabilmente, per non creare panico, l’Ente ha voluto indorare la pillola, non mi pare stiano fervendo i lavori per la fiera, ma stanno lavorando per una opzione alternativa, tra il virtuale e il concreto”.