Truffe e furti "porta a porta" nel monregalese, la Polizia Locale mette in guardia i cittadini

Truffe e furti "porta a porta" nel monregalese. Le segnalazioni sono giunte nella giornata di oggi, venerdì 29 gennaio, da diversi comuni del territorio.

In queste ore il comando della Polizia Locale di Mondovì ha diramato un avviso al fine di mettere in guardia i cittadini: "Stamane sono stati segnalati episodi in Città e nei comuni vicini: alcuni malintenzionati si fingono tecnici e appartenenti alle forze dell'ordine per intrufolarsi in casa. Massima cautela, dunque. Nel dubbio, non aprite e segnalate alle Forze dell'Ordine".