Viaggio nella sala operativa di videosorveglianza a Fossano che ora può contare su 80 nuove telecamere (VIDEO)

Fossano promette di diventare nei prossimi mesi una città all’avanguardia nel campo della videosorveglianza. I numeri parlano di 80 nuove videocamere e più di 25 lettori di targa. Saranno distribuite su tutto il capoluogo e, presto, arriveranno anche nelle frazioni. Solo nel 2020 il Comune ha investito circa 265mila euro in questo progetto.



I nuovi sistemi di sicurezza, tutti di ultima generazione, sono collegati alla fibra ottica.



Questo aspetto ha permesso di implementare le potenzialità della sala operativa e di raggiungere migliori risultati in quanto a qualità delle immagini e trasmissione dati. Con il proseguo dei lavori, tutte le vecchie telecamere a Wi-Fi verranno sostituite.



Le aree strategiche della città sono state individuate dal comandante di Polizia Locale Giacomo Cuniberti in collaborazione con il comitato provinciale di pubblica sicurezza. Le zone interessate riguardano le Poste, la tangenziale, viale Regina Elena, via Torino e la rotatoria tra via Cuneo e via Marconi.



Esprime grande soddisfazione il sindaco Dario Tallone che indica come l’impegno preso durate la campagna elettorale sia stato rispettato, anche nelle frazioni. Molte telecamere sono già attive e funzionanti, altre invece entreranno a regime nei prossimi giorni visto il parere favorevole del comitato provinciale di pubblica sicurezza.



Nel nuovo impianto sarà attivo un allarme sonoro e visivo, sul monitor dell’operatore, ogni qualvolta un lettore di targa riscontri un’anomalia su un veicolo legate allo stato di revisione della vettura, all’assenza dell’assicurazione o ad altre irregolarità.



La copertura delle frazioni, con un intervento da 130mila euro, ha previsto per ogni ambito frazionale almeno 3 telecamere, 2 di contesto e una di lettura targhe, oltre all’acquisto di pali “Smart-City”.



Questo sistema di telecamere avrebbe già dato i primi risultati con una vivibilità migliorata nei pressi della stazione ferroviaria.



Nel video l'intervista al sindaco Dario Tallone e al comandante Giacomo Cuniberti.