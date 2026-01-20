Anche a Priero criticità nella raccolta rifiuti, il sindaco: "Grave confusione organizzativa e comunicativa"

Anche a Priero si riscontrano problematiche legate alle gestione della raccolta rifiuti.

A segnalarlo è il sindaco, Alessandro Ingaria, attraverso una nota che riceviamo e pubblichiamo.

Il Comune di Priero ritiene necessario informare la cittadinanza e gli organi di stampa in merito alle persistenti criticità riscontrate nella gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, affidato al gestore Proteo incaricato nell’ambito del sistema consortile di riferimento ACEM. Negli ultimi mesi sono emerse problematiche che stanno causando disagi concreti alla popolazione e che rischiano di compromettere il corretto funzionamento del servizio di igiene urbana.

In particolare, desta forte perplessità la mancata consegna dei sacchetti per la raccolta dei rifiuti relativi all’anno 2026. Tale mancanza sta generando difficoltà diffuse sia per le utenze domestiche sia per quelle non domestiche, creando incertezza e malcontento tra i cittadini che, pur volendo rispettare le regole della raccolta differenziata, si trovano privi degli strumenti necessari.

A questa situazione si aggiunge una grave confusione organizzativa e comunicativa. In diverse occasioni, infatti, l’utenza che si è rivolta agli uffici competenti ha ricevuto risposte contraddittorie circa il soggetto responsabile della distribuzione dei sacchetti. Sono stati di volta in volta indicati come referenti il Comune di Priero, la società Proteo Ambiente o altri soggetti terzi, tra cui Econord, senza che venisse fornita una indicazione chiara, univoca e ufficiale sulle effettive responsabilità operative.

Tale incertezza genera disorientamento nei cittadini, che non sanno a chi rivolgersi per risolvere il problema, ed espone impropriamente il Comune a responsabilità che non rientrano nelle proprie competenze. Inoltre, una comunicazione frammentaria e incoerente rischia di compromettere il rapporto di fiducia tra istituzioni, gestore del servizio e comunità locale, vanificando anche gli sforzi compiuti negli anni per promuovere comportamenti corretti in materia di raccolta differenziata.

L’Amministrazione comunale ha già provveduto a sollecitare formalmente i soggetti competenti affinché venga chiarita in modo definitivo la catena delle responsabilità, sia garantita senza ulteriori ritardi la consegna dei sacchetti per l’anno 2026 e venga ristabilito un sistema di comunicazione chiaro, coerente e rispettoso nei confronti dell’utenza.

Il Comune di Priero ribadisce che la collaborazione dei cittadini è fondamentale per il buon esito del servizio di raccolta dei rifiuti, ma sottolinea con forza che tale collaborazione può essere richiesta solo a fronte di un servizio efficiente, organizzato e adeguatamente supportato da informazioni corrette. L’Amministrazione continuerà a tutelare gli interessi della comunità e si riserva di intraprendere ulteriori iniziative nelle sedi opportune qualora i disservizi dovessero protrarsi.