Auto fuoristrada sulla “Barge-Envie”: ferito un uomo

Incidente stradale, poco fa, a Barge, lungo la strada provinciale 28, “via Provinciale Saluzzo”, l’arteria di collegamento con Envie.

Un’auto, che procedeva proprio in direzione Envie, con a bordo un uomo, è finita fuoristrada, terminando la sua corsa nel fosso a lato della carreggiata.

All’interno della vettura, soltanto il conducente, un 53enne, M.D.L., di origini straniere ma residente in zona, che è riuscito ad uscire autonomamente dall’abitacolo.

Sono tuttavia intervenuti le ambulanze del 118 partite dalla Croce verde di Saluzzo, i Vigili del fuoco di Saluzzo e Barge che hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e i Carabinieri di Barge, per i rilievi del caso e la gestione della viabilità.

L’uomo, rimasto ferito in modo lieve, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Santissima Annunziata di Savigliano, in codice verde. il traffico ha subito rallentamenti.