Condannato il titolare del Lucertolo’s Pub per disturbo alla quieta pubblica, i social insorgono

Si è concluso con una sentenza di condanna in primo grado il procedimento a carico di Marco Tomatis, titolare del risto-pub Lucertolo’s situato in vicolo Quattro Martiri (Cuneo) accusato di disturbo alla quieta pubblica. Oltre al pagamento di 300euro di ammenda l'imputato dovrà liquidare in sede civile il risarcimento danni ai quattro cittadini residenti nei paraggi del locale che, assistiti dall’avv. Claudio Massa, si sono costituiti parti civili.

Difeso dall’avv. Antonio Tripodi, Marco Tomatis, come altri gestori di locali nel centro di Cuneo, ha dovuto affrontare altri processi per cause analoghe. In particolare, i procedimenti iniziati due anni fa, nei confronti del Lucertolo's Pub si erano conclusi con il pagamento di oblazioni. “Non ho mia ricevuto né una multa né un avvertimento dalle forze dell’ordine. Il dehors estivo veniva smontato anche prima dell’orario concordato. Ho sempre richiamato i clienti rumorosi e invitato loro ad abbassare i toni. Quando li vedevo uscire per fumare una sigaretta, mi raccomandavo sempre. Nemmeno davo loro la possibilità di uscire con i bicchieri in mano.”



Durante l'istruttoria erano state ascoltate le dichiarazioni testimoniali di qualche residente. Alcuni avevano descritto una situazione invivibile, circostanziata da urla e schiamazzi fino a tarda notte, insulti da parte di qualche cliente se invitati al rispetto della quiete e forti rumori provocati dalle operazioni di smontaggio del dehors estivo. Altri invece, avevano garantito di non aver mai avvertito nessun fastidio.

L’avv. Antonio Tripodi: “Aspettiamo il deposito della motivazione della sentenza per valutare l’opportunità di proporre ricorso in Cassazione, certi dell’innocenza del nostro assistito.”

Una condanna, quella inflitta a Marco del Lucertolo’s Pub, che ha scatenato rabbia e indignazione sui social ma, anche tanta solidarietà: “Vogliamo tirare su in qualche modo una piccola raccolta fondi/sbronza collettiva per dare una mano al Lucertolo’s”. Addirittura c’è chi propone una donazione: “Noi ci siamo", "Allatto, quindi non posso bere”, “Il mio pub delle superiori! Ditemi quando e ci sarò!”, “Andrò a prendere birre e hamburger da asporto!”. Tra numerosi commenti, reazioni questo è quello che si legge sulla homepage di una pagina satirica locale che ha sempre sostenuto che dopo la pandemia ne saremo usciti migliori.

"Ringrazio tutti per l'affetto e la vicinanza dimostrata a me e al locale. In un periodo di pandemia in cui comunque, noi e non solo, abbiamo lavorato poco non ci voleva. Ma non ci lasciamo abbattere, continueremo a pensare positivo e svolgere la nostra attività nel migliore dei modi e nel rispetto di tutti!" Queste le parole pronunciate da Marco con il volto sorridente.