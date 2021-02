Agevolazioni TARI, il Comune di Cuneo le regolarizza con una prima tranches da oltre 338.000 euro

Il Comune di Cuneo - con una determina dirigenziale specifica a firma del dottor Carlo Tirelli - ha regolarizzato a livello contabile una prima parte di agevolazioni messe in campo nel corso del 2020 per sostenere le utenze non domestiche più colpite dalle chiusure pandemiche nell'affrontare il pagamento della TARI. Agevolazioni che si sostanziano nella sospensione della rata del 16 dicembre.

Questa prima tranches - riferita al primo periodo di lockdown - consta di 338.466,55 euro dei 600.000 inseriti nel bilancio di previsione, approvato dal consiglio comunale nella prima seduta di questo 2021.

Si tratta di una misura decisa nel novembre scorso, già presentata in commissione il 7 dicembre.